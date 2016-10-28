Фаны «Зенита» написали петицию против Лодыгина. Погребняк получает 140 миллионов в год. Дайджест событий дня

Очередная серия фильма «Сумасшедшие зарплаты футболистов»

Сегодня мы узнали от журналиста Ильи Казакова, что творится с финансами в московском «Динамо», а именно с зарплатами отдельных игроков.

«Масштаб бедствия будет легче понять, если вспомнить хотя бы историю с трансфером Дядюна. За нападающего, не забившего в сезоне-2013/14 ни одного гола в 19 матчах, «Динамо» заплатило 1,5 миллиарда рублей. Около 60 миллионов подъемных и еще 140 миллионов годовой зарплаты. Примерно столько же, сколько получает в этом сезоне, не играя, Погребняк», – отметил Казаков. В прошлом сезоне нападающий Павел Погребняк забил один гол. В этом – ни одного.

«ПСЖ» нужен Гризманн в качестве замены Ибрагимовичу

Расставшись со Златаном Ибрагимовичем, руководство «ПСЖ» рассчитывает приобрести суперзвезду на замену шведу. Лучший вариант, на который рассчитывают парижане – форвард сборной Франции Антуан Гризманн, выступающий за мадридский «Атлетико». Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. При этом француза также хотят приобрести «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В «Мордовии» продолжается бойкот

Футболисты «Мордовии» уже бойкотировали тренировку 26 октября из-за задолженностей по заработной плате, после чего руководство погасило игрокам часть долга. Однако на следующий день саранчане снова не тренировались, хотя и прибыли на занятия. Реакции руководства пока не последовало.

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«Слуцкий – не лучший тренер России, Каррера не уважает страну»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сегодня разбавил малособытийный день громкими высказываниями о Леониде Слуцком и Массимо Каррере: «Слуцкий – лучший тренер в стране? Ну, так не буду говорить. У нас в «Амкаре» отличный тренер работает, в «Локомотиве» тоже хороший специалист, чего ж Слуцкого одного называть.

Каррера? Не хочу с ним общаться, потому что ему надо раз 10 чемпионат выиграть, прежде чем со мной разговаривать (смеется). Шучу, естественно. Дело все в том, что я не умею и не хочу общаться с людьми, которые не уважают мою страну. На русском с удовольствием пообщался бы, а через переводчика — ни за что. Как русский изучит — сам приду и пообщаюсь».

Участие трех ключевых игроков «Спартака» в дерби – все так же под вопросом

Футболисты «Спартака» Квинси Промес, Зе Луиш и Денис Глушаков – все еще не выглядят готовыми на сто процентов накануне матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. «Все трое по-прежнему занимаются по индивидуальной программе. Решение об их участии в матче будет принято завтра. Утром будет обычный осмотр, потом доклад тренеру, а тренеры уже решат, рисковать или не рисковать. Времени на восстановление было мало», – рассказал врач клуба Михаил Вартапетов.

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Создана петиция против Лодыгина

Моду на написание разного рода петиций поддержали болельщики «Зенита», которые потребовали выставить на трансфер голкипера петербургской команды Юрия Лодыгина.

«На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр «Зенита». Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться», – говорится в тексте. Полный вариант выглядит еще веселее.

Судье матча «Анжи» – «Зенит» влепили «двойку»

Работу арбитра Владимира Москалева на матче 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) оценили как неудовлетворительную. Судья ошибочно удалил вратаря «Зенита» Михаила Кержакова еще при счете 1:0. Таким образом, Москалев не будет неделю работать на матчах российского чемпионата, и на игре 12-го тура РФПЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» его заменит другой арбитр.

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Аршавин зовет Кержакова в Казахстан

Бывший капитан сборной России, а ныне – игрок «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мыслями об окончании карьеры и выразил желание сыграть с Александром Кержаковым. «Где завершу карьеру? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь. Сейчас предложений уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Нет фантазий, есть реальные цели, которые близки и к которым я стараюсь идти. Кержаков? На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», – отметил Аршавин.