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    • «Слуцкий – трус» и другие вещи, о которых точно скажут после дерби

    «Слуцкий – трус» и другие вещи, о которых точно скажут после дерби


    4.7
    Голосов: 9
    29.10.2016 09:30
    Перед самым огненным матчем российского октября Дмитрий Проскурин уже знает, о чем наверняка напишут после финального свистка.

    1) «Слуцкий – трус»

    «Спартак» сыграет без ведущего хавбека Глушакова и форварда Зе Луиша. Не факт, что появится и лидер Квинси Промес. Все это сбавляет градус жалости к ЦСКА, который точно не представит Дзагоева, Еременко и, скорее всего, Натхо.

    «При таком раскладе Слуцкий просто обязан был сыграть в два нападающих», – скажет каждый второй эксперт с уверенностью, что связка Траоре и Страндберга – единственное спасение армейцев. И в случае победы отдельные бубновы все равно продолжат настаивать: это дерби, надо играть значительно смелее, ЦСКА вообще повезло, и в среду с «Монако» никакого фарта Слуцкий не дождется.

    «ЦСКА играет трусливо» – уже мем. И даже важная победа не способна его уничтожить. Команда Слуцкого просто не сможет сыграть не осторожно – некем феерить.

    2) «Слуцкий все равно молодец»

    Еще один тренд последних суток – поддержать Слуцкого, требовать народ не допустить и крошечной мысли о возможной смене тренера в ЦСКА. Нет игроков, но есть трофеи. Нет игры, но есть трофеи. Близок очередной ужас в Лиге чемпионов, но есть трофеи!

    У сторонников Слуцкого уверенность, что все от финансового и медицинского ужаса – Слуцкий не имеет отношения к игровому кризису. И вера в Леонида Викторовича после дерби у этого контингента способна только укрепиться – поражение заставит еще раз перечислить серьезный список бед ЦСКА.

    3) «Судья все испортил»

    Алексей Николаев сейчас возглавляет департамент судейства и инспектирования. И он будет свистеть в субботу в Тушино. Назначил Николаев не сам себя, решение принимала комиссия во главе со Станиславом Сухиной. Объясняем сразу сейчас, ибо после матча начнется. Поиски руки Федуна или Гинера сгенерируют пару отличных шуток в Twitter, но убьют все попытки поговорить о футболе.

    После матча наверняка займутся уроками черчения линии офсайда, измерением расстояния туловища от руки в момент, когда в нее угодил мяч. Скриншоты трансляции за неделю вынесут мозг, а болельщики обеих команд уверуют в заговор. Надежда только на очевидный результат или флегматичный футбол. Только возможно ли это в дерби?

    Алексей Валерьевич, соберитесь.

    4) «Спартак чемпион?!»

    15 лет прошло с того момента. «Спартак» Романцева буднично взял чемпионство, и казалось, что так будет еще n-лет. И все это время один и тот же заголовок душит своей банальностью.

    Все может случиться в дерби. И внезапное фиаско в духе позднего Мурата Якина, и чуть более ожидаемая победа «Спартака». Да или вообще – скучнейшая ничья с двумя полудохлыми моментами. В любом случае – думы о возможном возвращении чемпионства не прекратятся.

    «Чемпионы?» – зазвенит саркастически после поражения. «Чемпионы?» – с нарочитой серьезностью на нас посмотрят шапки всех сайтов, если «Спартак» победит. И от этого не убежать. Кошмар.

    5) «Были дерби и веселее»

    Массимо Каррера уже поиграл в Дмитрия Аленичева в серьезном матче и не справился с вихревым футболом Луческу (только сейчас давайте без судей, ок?). В еще более накаленном дерби итальянцу незачем идти на требования спартаковских пропагандистов и откровенничать со Слуцким в тактике.

    Вероятно, «Спартак» заберет мяч, но будет осторожен в заигрываниях с преждевременными штурмами. Открытый футбол – чуть ли не единственный шанс обессиленного ЦСКА чувствовать себя полноправным героем дерби. Каррера подарков делать не будет, но и Слуцкий вряд ли зарычит, требуя от всех полевых оккупировать штрафную.

    Осторожничать есть смысл всем. Поэтому после дерби Валерий Карпин, анализируя игру на «Матч ТВ», может недовольно вздохнуть и вспомнить зарубы, когда он со Слуцким зажигал в «Лужниках».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА, РФПЛ
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 9
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    Комментарии (22)
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    prtcs
    1477681573
    Как же мы не любим своих успешных тренеров. Наверное откаты не делают этим негодяем, которые заказывают такие статейки.
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    Adob
    1477682014
    Удачи Спартаку!!!!Вперёд Спартак!!!!
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    арейская
    1477697145
    Я за обе команды,(или против обеих), поэтому ставлю на ничью...
    Ответить
    radga
    1477718687
    Спартак - нужна только ПОБЕДА!!!
    Ответить
    ftftd
    1477727453
    bombardir явно не равнодушен к Слуцкому. Об этом я сделал вывод исходя из этой статьи и из конкурса фантазиста ( такие провокационные вопросы: будет ли банер против Слуцкого? , уволится ли Слуцкий после матча? и многой другой ху"ни которою я прочитал на этом сайте.
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    ftftd
    1477727543
    bombardir мясной глор!!!!
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    +50/-50
    1477728231
    Слуцкий выдохся. Со стороны Спартака будет пижонство, если он сегодня не возьмёт три очка. Спартак, отправь Леонида Викторовича на биржу труда.
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    kvm
    1477763134
    «Слуцкий – трус»
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    alexis02lion
    1477824524
    По сути все 4 пункта, кроме 5 сбылись. Слуцкого продолжают обзывать одни фанаты, а другие кто со стажем продолжают в него верить и поддерживать. Про судью что естественно как всегда полетело, не было там пенальти и ничего бы он не изменил, нормально судил, правильная была тактика. Про Спартак чемпион уже голосовал на другом сайте, пока 50 на 50, так как либо они, либо Зенит предлагают. А вот то что было веселее спорно, да 5-1 и 6-0 было, но и вчера была качественная и весёлая игра. Спартак полностью выложился, так что Георгич точно не будет копаться в воспоминаниях.
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    D'achkov
    1477835796
    Спартак оч хорошо сыграл
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