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    Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой выставить Лодыгина на трансфер

    Поклонники «Зенита» создали петицию с требованием выставить на трансфер голкипера петербургской команды Юрия Лодыгина.

    «На протяжении нескольких последних месяцев Юрий Лодыгин совершил огромное количество ошибок, отражающихся на финальном счете игр «Зенита». Своим непрофессионализмом Юрий порочит честь великого клуба. Игра всей команды изменится, в случае если на последнем рубеже обороны будет стоять человек, на которого можно положиться.

    Последней каплей стали грубейшие оплошности вратаря, допущенные в кубковой игре с махачкалинским «Анжи», которую клуб проиграл со счетом 0:4, досрочно завершив выступления в турнире в 1/8 финала.

    Абсолютное большинство болельщиков «Зенита» поддерживает данную инициативу. Считаю необходимым привлечь внимание руководства клуба», – говорится в петиции, созданной на сайте change.org.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.10.2016 14:16
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1368

      Taps 29 октября 2016, 20:20

      Прописная истина: деньги убивают профессионализм.
      В нищей Греции Лодыгин был героем.
      Брысь в ФНЛ !

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 29 октября 2016, 17:54

      вратарь абсолютно не умеет играть ногами.Это же очевидно.Он просто не умеет и всё.

      1
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 29 октября 2016, 12:14

      Ребята - согласен 120% -Лодыгина на трансфер. За всю историю клуба это самое слабое звено. Прогресса нет, одни ляпы.Ждем от него осмысления ,но кроме дворовой игры ничего нет. Вомбольт с Балтики в ФНЛ и то играет увереннее.

      1
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      Рейтинг: +22

      Vados 29 октября 2016, 09:46

      Если следовать этой логике, тогда и защиту Зенита в этом матче на продажу и нападение и тренера. Всех кто полетел в Махачкалу. Интересненькое дельце получается, команда сдала матч (не важно по каким причинам) а претензии к Юре. Да вы дилетанты, друзья, кто вешает всех собак на Лодыгтна.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 октября 2016, 02:37

      Так уж сразу и на трансфер, ведь были-же у него приличных два сезона , оттого и вызов в сборную заслужил, а сейчас видимо какой-то спад, со всеми игроками так бывает, просто дать ему время, усадив на лавку, доказывать свою состоятельность на тренировках

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 29 октября 2016, 00:03

      А я давно говорил что он не входить в десятку киперов в РФПЛ а его в сборную брали. с такой защитой как в Зените он слишком слаб. что будеть если его вставить в раму клуба нижней части таблицы? я поддерживаю петицию хоть и не болею за Зенит

      -1
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      Рейтинг: +25035

      bset 28 октября 2016, 23:46

      Что-то болельщики Зенита о своих слишком хорошего мнения. Многие до сих пор считают, что Лодыркин лучше Акинфеева. Т.е. человек, появившийся на год-другой, а потом затухший, лучше игрока, который стабильно уже больше десяти лет играет на высоком уровне. Смех да и только.

      0
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 28 октября 2016, 23:36

      Грек, на выход!

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 28 октября 2016, 23:21

      Бред!

      -1
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 28 октября 2016, 22:52

      Нет что бы поддержать... они сливают.... хотя год назад грудь били...

      -1
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