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    • «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е

    «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е


    4.2
    Голосов: 9
    28.10.2016 20:00
    Фанаты «Спартака» призывают прийти на дерби с ЦСКА в одежде из девяностых. «Бомбардир» показывает уникальные кадры из прошлого.

    Фанатское движение в России начало бурно развиваться с середины 90-х, когда стали доступны примеры из Европы и появилась первая группировка — «спартаковская» Flint's Crew. Почти тут же у болельщиков ЦСКА появился ответ — Red-blue Warriors. Фанаты ориентировались на англичан, выбирая максимально жесткий стиль. Модные марки одежды, вроде Stone Island, Fred Perry, достать было практически нереально.

    Фанатское движение «Спартака» было самым крупным, что особенно ощущалось на выездных матчах. На этом фото красно-белые гостят в Санкт-Петербурге в 2000 году. Некоторые модники уже в шапках Lonsdale. «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины. Билетов на матч в продаже уже не было, дали деньги мусорам, а они в итоге кинули. Как на стадион попали, уже не помню», — признался один из участников того выезда.

    Фанаты ЦСКА в Саратове — тоже на стиле.

    Выездные матчи вообще были особенным развлечением что в девяностые, что в нулевые.

    Фанат «Динамо» из Вологды едет в Санкт-Петербург.

    Болельщики «Орла» развлекаются на остановке по пути в Саратов. Шел лихой 2004 год.

    Максимум атрибутов 90-х: постеры, ковер, футболки на пару размеров больше. 1999 год, фанат «Амкара» на «вписке» у болельщика питерского «Локомотива».

    Фанаты из Санкт-Петербурга и подтверждение тезиса о культурной столице.

    Период дружбы фанатов «Зенита» и «Динамо».

    Питерские болельщики в Волгограде, 1999 год.

    Популярные в нулевых майки болельщиков «Зенита» — тоже часть стиля.

    Матч между «Локомотивом» и «Лацио» в 1999 году. Момент, когда за «железнодорожников» болели примерно фанаты почти всех московских клубов.

    Время, когда за слово «барбершоп» могли ударить.

    «Локомотив» в Штутгарте в 1998 году.

    Купить «розу» в начале 90-х было большой удачей, поэтому многие вязали шарфы самостоятельно или с помощью специалистов — бабушек и мам.

    Сергей Шнуров еще не играл пафосные концерты и болел за простой «Зенит».

    Атрибутика зарубежных клубов была нормальным явлением.

    Как и флаги или форма.

    Фанатела, в основном, молодежь. Суровые условия 90-х не подразумевали большое количество развлечений. Фанатизм давал возможность приобщиться хоть к какому-то занятию.

    Традиционная картина, когда на футболе было примерно по одному милиционеру на болельщика.

    Девяностые — опасное время. Выглядеть приходилось соответствующе.

    Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras Action
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии (22)
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    Igorello97
    1477665415
    А сейчас молодежь фанатеет от Dota 2 и CS:GO.
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    Li_KiM_JuuS
    1477665575
    Боялся увидеть своё фото...
    Ответить
    Dimonadze
    1477665616
    Последнее фото с комментарием прикольнуло)))))
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    roman230582
    1477676004
    Лихие 90-е самая яркая страница в истории новейшей России, а может и с более ранних периодов. Думаю еще долго будут вспоминать эти времена, в какой-то степени нашему поколению повезло пожить тогда.
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    mihail1980
    1477676014
    прикольные фотки
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    bafor
    1477676799
    Болваны, спартаковцы призывают одеться, как в 90, а не вести себя, как в 90-ые. Такая одежда у спартаковцев ассоциируется с победами Спартака, а не с лихим поведением.
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    Bivaliy67
    1477693487
    Мой аватар в тему. 21.08.1999г. (Зенит - Ростсельмаш)
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    KB_Krasnogorsk
    1477710562
    Тогда с мусорами можно было договорится
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    Андрей 26 rus
    1477778324
    Тупое быдло которое приходит на матчи пожечь фаеры и подраться ни как не могут себя называть фанатами или болельшиками потому что из-за этих имбицилом страдают люди и наш футбол
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    jet andy
    1479216756
    Застал те времена, было очень весело) Бомбер, Доктор Мартенс и роза вокруг шеи.
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