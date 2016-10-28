Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко

В Марокко фанатам стало тяжело – весь фанатский набор запрещен законом. Но африканцы проявили находчивость и придумали, как можно круто поддержать свой клуб даже в таких жестких условиях.
В марте в Касабланке состоялась чудовищная драка прямо на трибунах – двое погибли, полсотни отправились в больницы. Официально в Марокко теперь запрещены все ультрас-группы – ни жечь, ни вывешивать больше ничего нельзя.
Впрочем, группировка Helala Boys, представляющая марокканский клуб «КАС Кенитра», и не думала сдаваться так просто. Люди пришли на трибуны и выложили греческое слово «Philotimo» («честолюбие» – с древнегреческого) из … самих себя.
Что и говорить, прыгающие буквы выглядят потрясающе.
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Источник: Бомбардир.ру
Фото: YouTube