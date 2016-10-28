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    Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко


    5
    Голосов: 4
    28.10.2016 17:00
    В Марокко фанатам стало тяжело – весь фанатский набор запрещен законом. Но африканцы проявили находчивость и придумали, как можно круто поддержать свой клуб даже в таких жестких условиях.

    В марте в Касабланке состоялась чудовищная драка прямо на трибунах – двое погибли, полсотни отправились в больницы. Официально в Марокко теперь запрещены все ультрас-группы – ни жечь, ни вывешивать больше ничего нельзя.

    Впрочем, группировка Helala Boys, представляющая марокканский клуб «КАС Кенитра», и не думала сдаваться так просто. Люди пришли на трибуны и выложили греческое слово «Philotimo» («честолюбие» – с древнегреческого) из … самих себя.

    Что и говорить, прыгающие буквы выглядят потрясающе.

    «Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии (1)
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    Igorello97
    1477665117
    А в России, ток фаером могут поддерживать.
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