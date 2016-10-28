Гениальный обход запрета на фанатизм в Марокко

В марте в Касабланке состоялась чудовищная драка прямо на трибунах – двое погибли, полсотни отправились в больницы. Официально в Марокко теперь запрещены все ультрас-группы – ни жечь, ни вывешивать больше ничего нельзя.

Впрочем, группировка Helala Boys, представляющая марокканский клуб «КАС Кенитра», и не думала сдаваться так просто. Люди пришли на трибуны и выложили греческое слово «Philotimo» («честолюбие» – с древнегреческого) из … самих себя.

Что и говорить, прыгающие буквы выглядят потрясающе.

«Ходили этой шайкой по городу, грабили магазины». Как выглядели фанаты в 90-е