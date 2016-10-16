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    «Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести Гризманна в качестве замены Руни

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вызвал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже провело предварительные переговоры с испанским клубом на предмет трансфера 25-летнего француза. Английский клуб рассматривает форварда в качестве замены Уэйну Руни, который в скором времени может продолжить карьеру в одном из клубов Китая или США.

    Сумма сделки по переходу Гризманна из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 80 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Mirror.co.uk

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    16.10.2016 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 октября 2016, 00:24

      Ну эт давно было ясно... то що Жозе спуляет Руни было ясно зразу... но надеюсь Гризман не дурак что бы уйти в МЮ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      какой-то-тип 16 октября 2016, 19:38

      Уэйна Руни отправят переговоры вести))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 16 октября 2016, 14:42

      Гризманн в Манчестере, супер!

      3
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      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 16 октября 2016, 13:27

      Вопрос уже давно решён !!!!

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 октября 2016, 12:43

      Да

      -1
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