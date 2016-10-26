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    Футболистам «Мордовии» перечислили средства за полтора месяца

    Министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев заявил, что в среду, 26 октября, футболистам «Мордовии» были перечислены средства за полтора месяца. Напомним, ранее главный тренер команды Дмитрий Черышев подтвердил, что игроки команды из-за долгов не вышли на тренировку.

    «Действительно, проблемы есть. Но сегодня были перечислены средства за полтора месяца – за август и часть сентября, чуть позднее футболисты должны получить эти средства. Никаких угроз снятия с первенства ФНЛ пока нет. По задолженностям перед прошлыми футболистами вопрос решается, он еще не до конца закрыт.

    Сегодня я встречался с главным тренером и директором. У них есть желание исправить ситуацию, ведь команда была заново собрана. Пока команда на этапе становления. Задачу выхода в Премьер-лигу никто не снимал, сейчас все будет определять следующий год», – сказал Киреев.

    Источник: Р-Спорт

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    26.10.2016 17:14
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