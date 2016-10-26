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    Главный тренер «Мордовии» подтвердил, что команда не вышла на тренировку

    Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев подтвердил, что из-за долгов по зарплате футболисты не вышли на сегодняшнюю тренировку. Наставник сообщил, что призвал игроков к профессионализму.

    «Команда сегодня действительно не вышла не тренировку. Я общался с ребятами, поддержал их, но считаю, что профессионализм должен присутствовать и нужно готовиться к любому матчу, в любых условиях. Естественно, мы контактируем с руководством, обсуждаем сложившуюся ситуацию.

    Какие гарантии может дать Владимир Бибиков? Он вместе с нами. Есть определенные люди, которые отвечают за финансовую ситуацию и перечисляют деньги. Владимир Александрович занимается распределением этих денег, поэтому, как только финансы поступят в клуб, они будут выплачены», – заявил специалист.

    На данный момент клуб из Саранска занимает 16 место в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2016 15:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +111

      baddy 27 октября 2016, 09:59

      Кончились деньги за матч с конями?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 октября 2016, 18:41

      И это не последний клуб.
      Очень жаль, но спорт в целом и футбол в частности не интересует эту страну. Каждый выживает , как может.
      =============================================================
      "Рынок расставит всё по местам". Расставляет!!!

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 октября 2016, 18:22

      Что то не так в нашем футбольном хозяйстве. Ведь сколько клубов потеряли, а список всё пополняется тех, кто еле на плаву держится или вовсе тонет: Луч, Сокол, Мордовия, Шинник, Балтика, Динамо, Кубань. Так сколько клубов надо потерять, чтобы понять, что на аренах ЧМ в Отечестве своём играть некому?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 26 октября 2016, 17:41

      Протрахали всё туземные князьки.Для них главное-108% за Единую Россию организовать.А это избавляет от прокурорских проверок.На конструктивные дела у них нет ни знаний ни ума.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 26 октября 2016, 17:36

      Вот так всегда - старались, вышли в ПЛ, и на тебе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 октября 2016, 17:31

      Поплыла Мордовия

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 26 октября 2016, 16:50

      Зачем стадионы в Саранске, Волгограде, Сочи, Нижнем Новгороде, если никто не планирует вкладываться в местные клубы? Будут стоять пустыми четыре стадиона мирового уровня. Позор просто.

      6
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      Рейтинг: +176

      gencha19 26 октября 2016, 16:44

      В том году уже было такое и Ростов обыграли . Теперь бабки не дадут.

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 16:41

      Да много где бастуют. И в Кубани было, и в Луче вроде. Играть то будут, а это главное.

      0
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 26 октября 2016, 16:33

      С горки камень покатился,
      За другие зацепился.
      Так разгонится лавина
      И завалит всю равнину...

      0
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