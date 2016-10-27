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    • Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)

    Победа «Краснодара» в овертайме, сенсационный разгром «Зенита» и 13 мячей в трех матчах. Все голы дня в Кубке (ВИДЕО)


    3.7
    Голосов: 3
    27.10.2016 21:00
    Сумасшедший день в Кубке России: «Зенит» опозорился в Махачкале, «Локо» уверенно выиграл в Самаре, «Краснодар» и «Оренбург» развлеклись в овертайме. Показываем все забитые мячи.

    Текстовый онлайн матча «Анжи» – «Зенит» – 4:0

    Видеогалерея матча

    Форма команд «Анжи» и «Зенита» на сегодняшний матч:

    Составы команд:

    Команды не так давно встречались в Махачкале в матче РФПЛ, и тогда «Зенит» легко забил два гола, но умудрился упустить победу.

    Гасанов забил на 28-й минуте, завершив затяжную атаку хозяев. Пока «Анжи» смотрится на порядок лучше своего соперника.

    Весело стало на исходе часового игрового времени. Михаил Кержаков удален за «фол последней надежды», хотя на симуляцию Будковского тут похоже больше.

    И тут же 2:0! Будковский опередил Нету и отправил мяч в ворота Лодыгина.

    И еще один гол Будковского, уже 3:0. Вот это да!

    Ну и Бериша добавил под конец. 4:0! После чего Жулиано и Гаджибеков повздорили и удалились, а «Анжи» оформил выход в четвертьфинал.

    «Краснодар» – «Оренбург» – 3:2

    Видеогалерея матча

    «Оренбург» открыл счет после удара Бреева.

    Но тут же пропустил от Гранквиста.

    И вышел вперед после подачи-удара Нехайчика.

    А Измайлов снова сравнял.

    3:2 в овертайме! И снова гол Гранквиста.

    А у этого парня сегодня юбилей.

    Состав «Краснодара»:

    Красавец-стадион в Краснодаре – в ожидании первого в своей истории матча на Кубок.

    В чемпионате команды сыграть друг с другом еще не успели. Афиша матча:

    «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:3

    Видеогалерея матча

    Стадион в Самаре перед матчем. Погода пока вполне приятная.

    Составы на сегодня:

    Обе команды пересеклись в матче РФПЛ-2016/17 еще летом. Обошлись без голов, но игра была жаркой.

    Майкон здорово пробил издалека и открыл счет в середине первого тайма.

    Самедов удвоил счет в начале второго тайма.

    А Фернандеш утроил. «Локо» выходит в четвертьфинал.

    Чочиев один мяч отыграл под конец встречи.

    «Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

    Фаворитов нет. Три неожиданных претендента на Кубок России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Краснодара»| Twitter «Локомотива», Twitter «Зенита»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии (18)
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    Legioner-05
    1477586279
    Огооо
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    veksill
    1477587062
    срамота!
    Ответить
    multiscan
    1477587431
    Уже какой год наши топ-команды, почти все, сливают кубок России "в сортир"! Так нужен ли он вообще, или его пора похоронить, как это сделали с кубком России по хоккею лет 30 назад?
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    mihail1980
    1477587873
    это точно топ-клубам кубок вообще не нужен
    Ответить
    vasiok74
    1477592807
    Кранодару и особено Анжи-браво!
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    Виталий1
    1477600309
    Фамилию "Будковский" я из моего списка футболистов вычёркиваю навсегда. Ненавижу ныряльщиков-дебилов, устраивающих клоунаду перед миллионами телезрителей и не понимающих, что все всё видят на многочисленных повторах.
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    Dan93
    1477616652
    Где видеоповторы, господа?
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    Zenit & MU
    1477630984
    Кержакова удалили не за что!!! Но с такой игрой Зениту -позор!!! Особенно Нету - гнать его надо из команды!!! Анжи молодцы (хоть я и болею за Зенит)!!!
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    Джавдет
    1477670405
    Комментатор на матче Анжи Зенит был походу Питерский, после каждого забитого мяча у него был траур
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    MrRonRSM
    1488304776
    мда
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