Валерий Овчинников гарантировал, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников скептически высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России.

«Почему красно-белые должны были обыгрывать «Ростов» в матче Кубка России? Кубок – это совсем другой турнир. А вот чемпионат – это чемпионат. Какие шансы у «Спартака» в РПЛ? Чемпионами они точно не будут. Это сто процентов. А все остальное – уже не про шансы», – сказал Овчинников.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками после 14 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В Кубке России «Спартак» проиграл дома «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.

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