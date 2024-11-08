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    • Валерий Овчинников гарантировал, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

    Валерий Овчинников гарантировал, что «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников скептически высказался о шансах «Спартака» на победу в чемпионате России.

    «Почему красно-белые должны были обыгрывать «Ростов» в матче Кубка России? Кубок – это совсем другой турнир. А вот чемпионат – это чемпионат. Какие шансы у «Спартака» в РПЛ? Чемпионами они точно не будут. Это сто процентов. А все остальное – уже не про шансы», – сказал Овчинников.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 25 очками после 14 туров. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
    • В Кубке России «Спартак» проиграл дома «Ростову» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Betonmobile

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    08.11.2024 12:34
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    Комментарии (6)
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    Benifacto
    1731059147
    ну в прошлый раз когда выиграл Трамп, то Спартак стал чемпионом))))
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    Питерский князь
    1731061869
    Открыл Америку.
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    sochi-2013
    1731061907
    К бабушке ходил, что такой точный прогноз?
    Ответить
    Нуф-Нуф
    1731065797
    Очередной "прорицатель".
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    шахта Заполярная
    1731071473
    Большую и сложную работу провел, подключил дюжину спецов, потом к шаманам сходил. Ну вот и выдавил заключение. Гениально.
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