Мостовой отреагировал на поражение «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая – там всe может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного. Первый тайм был более или менее ровным, во втором – «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить», – сказал Мостовой.

Единственный гол забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.

Ответный матч пройдет 27 ноября.

«Ростов» прервал серию из 8 матчей подряд без побед.

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