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    Мостовой отреагировал на поражение «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых от «Ростова» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

    «Спартак» помог «Ростову» преодолеть серию без побед. Хоть немного тучки разошлись. Но будет вторая – там всe может быть. И «Спартак» не вылетит в любом случае, поэтому ничего страшного. Первый тайм был более или менее ровным, во втором – «Ростов» выглядел лучше. Если говорить о пенальти, был фол по неосторожности. Можно было не ставить», – сказал Мостовой.

    • Единственный гол забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.
    • Ответный матч пройдет 27 ноября.
    • «Ростов» прервал серию из 8 матчей подряд без побед.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2024 21:06
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1730830652
    позор!
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    Интерес
    1730831087
    А как тебе спартаковский пенальти,который ты обошёл стороной???
    Ответить
    Pourquoi pas
    1730832550
    Мостовой в своем репертуаре)))
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    Питерский князь
    1730832798
    Мостовой отырагировал на срамтак.
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    Городовой
    1730890754
    Динамо! На х.. он вам нужен!?
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