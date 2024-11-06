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    Реакция Бубнова на поражение «Спартака» от «Ростова»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором красно-белые дома уступили «Ростову» (0:1).

    «Ростов» – неудобная для «Спартака» команда. У коллектива Карпина всегда запредельный настрой на противостояние с москвичами. Плюс ростовчане никуда не ездили после игры с «Динамо», оставшись готовиться в Москве. Это помогло избежать проблем с логистикой, что положительно повлияло на их подготовку.

    «Спартак» вышел на игру практически оптимальным составом. Немного непонятно только, почему в центре обороны играл Литвинов. Руслан пропускает следующую игру чемпионата, и неплохо было бы дать возможность сыграться новой паре центральных защитников.

    Столичный коллектив владел преимуществом, но воплотить его в забитые мячи не сумел. Ключевым эпизодом, повлиявшим на его поражение, стал незабитый пенальти. Реализуй Барко 11-метровый – во втором тайме «красно-белым» было бы гораздо легче.

    Хорошая готовность помогла гостям вести борьбу с соперниками от первой и до последней минуты. Спартаковцы также действовали жeстко, но в большинстве моментов не выходили за рамки разумного.

    Исключением, пожалуй, стал момент с Рябчуком. Нет вопросов, когда ты играешь в мяч и после этого цепляешь соперника. Но для чего защитник бил в колено и играл в корпус, непонятно. И мениск, и связки могли спокойно полететь. За это нужно отстранять минимум на две игры.

    Оба пенальти были назначены после глупостей. Ну на что надеются эти защитники при наличии VAR, сознание отключается, что ли? Совершенно ничего не соображают. Мелeхин и Умяров, видимо, не думали головой в этот момент.

    Есть претензии и к Казарцеву. Он опытный арбитр и должен такое замечать. Если бы не VAR, то это могло повлиять на результат.

    Есть вопросы и к поведению Карпина и Станковича. Тренеры, ну как вы себя ведeте? Карточек наполучали, постоянно возмущаются, следите уже за эмоциями, особенно Деян. За выход из технической зоны и хватание мяча можно было смело давать вторую жeлтую и выгонять с поля.

    «Ростов» показал, что может отлично обходиться без легионеров. Качество игры гостей от присутствия или отсутствия заграничных футболистов никак не меняется. Про красно-белых такое сказать нельзя. У них большая зависимость от приезжих игроков.

    В этом противостоянии рано ставить точку. «Спартак» может легко забить в Ростове-на-Дону минимум один мяч. Даже в этой игре они вынуждали защитников гостей постоянно пластаться, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности.

    Просто красно-белые не реализовали голевые моменты. Но проигрыш не должен повлиять на настроение москвичей в оставшееся до зимней паузы время», – написал Бубнов.

    • Единственный гол забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.
    • Ответный матч пройдет 27 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sportbox.ru

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    06.11.2024 07:50
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    Комментарии (2)
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    САДЫЧОК
    1730874161
    Станковича вместе с Литвиновым, Умяровым и Рябчуком в Утиль! Пока он окончательно не угробил Спартак, Зиньковского,Дуарте ...
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    Янвapь 69
    1730888381
    Заныли суки косорылые. Как плохо, что колхоз никуда не ездил и остался в Москве. Вот бы было ох.уенно, если бы очередной раз они вышли на поле "с дороги и мёртвые". Вот жешь как нам не повезло Мля, позорные вислоухие квадроберы
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