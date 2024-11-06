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    Николич объяснил ничью ЦСКА с «Рубином»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

    • Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.
    • Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.
    • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

    – «Рубин» был близок к победе. Что сломалось в игре вашей команды после первого тайма, в котором ЦСКА доминировал?

    – Было тяжелое поле. Сыграли роль свежесть, борьба, единоборства, второй мяч, желание. Перед пенальти у «Рубина» был лучший шанс.

    Ничего не сломалось, просто из‑за индивидуальных ошибок, видимо, не хватило концентрации до конца. Слава [Тороп] выручил, слава богу.

    – Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?

    – Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 22:10
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    Комментарии (1)
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    RUSARM
    1730921263
    Надо меньше говорить и больше делать!! Заприте игроков на базе,на месяц,что бы не расслаблялись,а то как замученные играть не могут или не хотят!! И да тренерский штаб,когда вы сами начнете работать,одно бла,бла,бла!!!
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