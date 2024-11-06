Николич объяснил ничью ЦСКА с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.

Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

– «Рубин» был близок к победе. Что сломалось в игре вашей команды после первого тайма, в котором ЦСКА доминировал?

– Было тяжелое поле. Сыграли роль свежесть, борьба, единоборства, второй мяч, желание. Перед пенальти у «Рубина» был лучший шанс.

Ничего не сломалось, просто из‑за индивидуальных ошибок, видимо, не хватило концентрации до конца. Слава [Тороп] выручил, слава богу.

– Третий матч ЦСКА не может победить. Можно ли это назвать мини‑кризисом?

– Да, можно назвать мини‑кризисом. Конечно, надо побеждать и забивать голы. Надо работать.

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