Тороп рассказал, что помогло ему отразить пенальти в матче «Рубин» – ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал отраженный пенальти от форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Он заявил, что анализировал манеру исполнения 11-метровых албанца.

«Главное, что мы не проиграли сегодня и сыграли на ноль. Было много борьбы.

Если говорить про пенальти, просто так получилось. Я смотрел пенальти Даку, поэтому прыгнул и угадал.

Мы очень хорошо боролись, где‑то нам везло. Мы давали отпор. В раздевалке все похвалили, хорошая атмосфера. Жаль, что не выиграли», – сказал Тороп.

Матч в Казани завершился нулевой ничьей.

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 26 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве.

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