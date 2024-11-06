Тороп рассказал, что помогло ему отразить пенальти в матче «Рубин» – ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал отраженный пенальти от форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
Он заявил, что анализировал манеру исполнения 11-метровых албанца.
«Главное, что мы не проиграли сегодня и сыграли на ноль. Было много борьбы.
Если говорить про пенальти, просто так получилось. Я смотрел пенальти Даку, поэтому прыгнул и угадал.
Мы очень хорошо боролись, где‑то нам везло. Мы давали отпор. В раздевалке все похвалили, хорошая атмосфера. Жаль, что не выиграли», – сказал Тороп.
- Матч в Казани завершился нулевой ничьей.
- Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 26 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве.
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