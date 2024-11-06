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    • Тороп рассказал, что помогло ему отразить пенальти в матче «Рубин» – ЦСКА

    Тороп рассказал, что помогло ему отразить пенальти в матче «Рубин» – ЦСКА

    Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал отраженный пенальти от форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

    Он заявил, что анализировал манеру исполнения 11-метровых албанца.

    «Главное, что мы не проиграли сегодня и сыграли на ноль. Было много борьбы.

    Если говорить про пенальти, просто так получилось. Я смотрел пенальти Даку, поэтому прыгнул и угадал.

    Мы очень хорошо боролись, где‑то нам везло. Мы давали отпор. В раздевалке все похвалили, хорошая атмосфера. Жаль, что не выиграли», – сказал Тороп.

    • Матч в Казани завершился нулевой ничьей.
    • Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 26 ноября на «ВЭБ Арене» в Москве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 23:00
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    Комментарии (2)
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    Oleg-Gazza
    1730925329
    Я смотрел все серии Санты Бырбары!!!)))))))))))))))))))))))))))))
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    k611
    1730942473
    Да пробил он по пижонски, с места.
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