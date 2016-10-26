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    • «Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России

    «Динамо» уступило «Тосно». «Урал» выиграл у «Амкара». Ключевые моменты 1/8 Кубка России


    4
    Голосов: 4
    26.10.2016 18:50
    «Сибирь» одолела «Енисей» в дополнительное время. «Терек» проиграл «Уфе». «Бомбардир» следил за ключевыми моментами матчей Кубка России.

    «Тосно» – «Динамо» – 3:2

    Со счетом 3:2. Обменялись команды голами в концовке встречи. В других матчах победы одержали «Рубин» и «Уфа».

    Отыгрывают динамовцы один гол.

    Второй мяч в воротах «Динамо». Это уже настораживает.

    Галиулин забивает в ворота Нарубина.

    «Амкар» – «Урал» – 1:1 (2:4, пен)

    Матч дошел до серии пенальти, где победу одержали футболисты «Урала».

    Сравнивает счет «Амкар». Гиголаев отличился.

    Фонтанелло открыл счет в матче.

    Пока футболисты «Енисея» и «Сибири» играют свой матч, динамовцы чистят снег на стадионе «Электрон». Здесь матч был под угрозой срыва, но подключившиеся игроки помогают расчищать снег, чтобы все-таки сыграть.

    «Енисей» – «Сибирь» – 2:3

    Переломила «Сибирь» ход игры. Вотинов оформил дубль и принес гостям победу.

    И тут же сравнивает счет «Сибирь». Жаркий матч!

    В самом начале первого экстра-тайма голом отметился Малоян. «Енисей» впереди.

    Сравняла «Сибирь», реализовав одиннадцатиметровый. Дополнительное время в этом матче.

    Гультяев открыл счет в матче.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Gifhy
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии (2)
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    woyser
    1477519330
    ФНЛ пока ещё на коне!
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    mik1954
    1477552074
    Молодцы Тосно, с такой игрой пора в премьер-лигу !
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