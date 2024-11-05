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    Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (1:0) в Москве.

    – Понятно, что удовлетворение присутствует прежде всего не от того, что выиграли – впереди еще ответная игра, а от того, что давно не побеждали. Понятно, что ребятам это было очень нужно.

    – Как вам футбол вашей команды?

    – Достойно, нормально.

    – Всплеск в начале второго тайма – результат разговора и изменений, которые вы сделали в перерыве?

    – Может быть. А я до этого не делал? Или их хватило на 10 минут? Не знаю, кто был чем ошарашен, но должны были так играть и в первом тайме, и во втором.

    – Есть небольшое разочарование, что после удаления у «Спартака» второй гол «Ростова» не случился?

    – Разочарование – громко сказано. Наверное, его нет. Времени не так много оставалось. Понятно, что хотелось бы и второй забить, для этого мы выпустили еще одного игрока.

    – Голенков как себя чувствует? Как оцените его игру?

    – Да никак. Что там оценивать? 5–8 минут сыграл. Боролся, понятно, что на 100% не готов, пропустил много.

    – Как оцениваете преимущество в один мяч перед ответной игрой?

    – Не сказать, что один гол – это какое‑то преимущество. Один гол пропускаешь, и его нет. Думаю, что никакого преимущества нет. Надо следующую игру играть так, будто счет 0:0, да и все.

    – Как команда готовилась к пенальти Барко?

    – Как готовились? Без понятия, не знаю, как они к пенальти готовятся. А когда нам забивают, тогда не готовятся? Что вы подтягиваете? Сейчас так получилось. А с «Локомотивом» играли на Кубок, ни одного удара не взяли. Игрок плохо пробил или вратарь угадал, да и все.

    • Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.
    • Ответная встреча пройдет 27 ноября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 21:49
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    Грубиян эстонский! Журналюга изо всех сил пытается задать профессиональные вопросы,а он...
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    fakeid
    1730834779
    облаял, как обычно
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    TIMOTHY
    1730838608
    Забурел совсем)
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    vvv123
    1730881085
    Опять рыл надрали, жалобно хрюкают, наверно!
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