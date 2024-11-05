Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги первого матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (1:0) в Москве.

– Понятно, что удовлетворение присутствует прежде всего не от того, что выиграли – впереди еще ответная игра, а от того, что давно не побеждали. Понятно, что ребятам это было очень нужно.

– Как вам футбол вашей команды?

– Достойно, нормально.

– Всплеск в начале второго тайма – результат разговора и изменений, которые вы сделали в перерыве?

– Может быть. А я до этого не делал? Или их хватило на 10 минут? Не знаю, кто был чем ошарашен, но должны были так играть и в первом тайме, и во втором.

– Есть небольшое разочарование, что после удаления у «Спартака» второй гол «Ростова» не случился?

– Разочарование – громко сказано. Наверное, его нет. Времени не так много оставалось. Понятно, что хотелось бы и второй забить, для этого мы выпустили еще одного игрока.

– Голенков как себя чувствует? Как оцените его игру?

– Да никак. Что там оценивать? 5–8 минут сыграл. Боролся, понятно, что на 100% не готов, пропустил много.

– Как оцениваете преимущество в один мяч перед ответной игрой?

– Не сказать, что один гол – это какое‑то преимущество. Один гол пропускаешь, и его нет. Думаю, что никакого преимущества нет. Надо следующую игру играть так, будто счет 0:0, да и все.

– Как команда готовилась к пенальти Барко?

– Как готовились? Без понятия, не знаю, как они к пенальти готовятся. А когда нам забивают, тогда не готовятся? Что вы подтягиваете? Сейчас так получилось. А с «Локомотивом» играли на Кубок, ни одного удара не взяли. Игрок плохо пробил или вратарь угадал, да и все.

Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.

Ответная встреча пройдет 27 ноября.

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