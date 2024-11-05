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    Станкович сказал, чего не хватает «Спартаку»

    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (0:1) выразил мнение, что его команде не хватает инстинкта убийцы.

    – В дерби [победа над ЦСКА 2:0] вы показали характер. Можно сказать, что это ваш характер?

    – Я стараюсь передать свой характер. Но в том матче была заслуга футболистов. Мы стараемся расти в характере, но нам зачастую не хватает циничности или спортивной злости. Я сказал это ребятам в раздевалке. Нам не хватает спортивной злости, чтобы снять все вопросы. Сегодня мне понравился характер ребят, но порой нам не хватает инстинкта убийцы.

    – В «Спартаке» техничные игроки. Но были моменты, когда не хватало совсем немного. Футболисты злоупотребляли техникой, не было ли этого слишком много?

    – В финальной трети нам не хватало качества в принятии решений. Иногда тяжело принимать такие решения. Нужно лишь тренировать это, повторять до тошноты, мы это и делаем. В футболе не всегда это возможно, но мы стараемся.

    – В дерби Маркиньос становился латералем. Можем ли мы увидеть в этой роли Медину или Бонгонда?

    – Тео точно нет, он не может выполнять такую работу. Маркиньос может делать это, он может выполнять несколько функций. Его роль очень энергозатратная. Поэтому может случиться так, что какие‑то передачи ему не удавались. Но он выполняет большой объем работы. В последнее время мы начинаем находить некий баланс между атакой и обороной, мы прибавляем в этом компоненте.

    • Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.
    • Ответная встреча пройдет 27 ноября.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 21:19
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    Комментарии (15)
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    saf05
    1730831006
    Нехватает свежего главного хряка
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730831264
    Не хватило ещё одного левого пенальти, как дают в каждом матче. Гыгыгы
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    erybov1965
    1730831416
    При таком составе,не хватает полной самоотдачи и концентрации в каждом матче.Но я думаю,это невозможно сделать на протяжении всего чемпионата и кубка,опять же при таком подборе игроков.А остальное все это бла,бла,тренеру надо что-то умное говорить.
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    DOCTOR PENALTY
    1730831422
    Замысел Станковича понятен, но не для этих исполнителей. ((( ***
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    Anton01011969
    1730832133
    Тренеру Спартака не хватает мозгов!!! Одни и те же ошибки при выборе состава!!! Надо убирать Умярова и Литвинова, причём срочно!!! Срут постоянно!!!
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    Питерский князь
    1730834711
    Где этот журналист увидел в срамтаке техничеых игроков? Как не старайся хвалить срамтак, что это самый популярный, теперь вот оказывается ещё и техничный, все знают, что это болото из гомосексуалистов, ходячих враскорячку.
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    TIMOTHY
    1730838770
    Станок такой же клоун как и все что были)) по бровке скачет,бутылки кидает, истинный прям тушинский хряк )
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    zigbert
    1730878470
    В матче с Ростовом характера то как раз и не хватило.
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    vvv123
    1730881263
    А еще хрюшам не хватает долларовой похлебки в корыте!
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