Станкович сказал, чего не хватает «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Ростовом» (0:1) выразил мнение, что его команде не хватает инстинкта убийцы.

– В дерби [победа над ЦСКА 2:0] вы показали характер. Можно сказать, что это ваш характер?

– Я стараюсь передать свой характер. Но в том матче была заслуга футболистов. Мы стараемся расти в характере, но нам зачастую не хватает циничности или спортивной злости. Я сказал это ребятам в раздевалке. Нам не хватает спортивной злости, чтобы снять все вопросы. Сегодня мне понравился характер ребят, но порой нам не хватает инстинкта убийцы.

– В «Спартаке» техничные игроки. Но были моменты, когда не хватало совсем немного. Футболисты злоупотребляли техникой, не было ли этого слишком много?

– В финальной трети нам не хватало качества в принятии решений. Иногда тяжело принимать такие решения. Нужно лишь тренировать это, повторять до тошноты, мы это и делаем. В футболе не всегда это возможно, но мы стараемся.

– В дерби Маркиньос становился латералем. Можем ли мы увидеть в этой роли Медину или Бонгонда?

– Тео точно нет, он не может выполнять такую работу. Маркиньос может делать это, он может выполнять несколько функций. Его роль очень энергозатратная. Поэтому может случиться так, что какие‑то передачи ему не удавались. Но он выполняет большой объем работы. В последнее время мы начинаем находить некий баланс между атакой и обороной, мы прибавляем в этом компоненте.

Единственный гол в матче забил с пенальти Мохаммад Мохеби на 72-й минуте.

Ответная встреча пройдет 27 ноября.

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