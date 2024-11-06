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    Рахимов оценил результат матча «Рубин» – ЦСКА

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничьей с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

    • Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.
    • Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.
    • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

    – Насколько эта ничья обидная для вас?

    – В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду.

    Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти.

    Ничего страшного не произошло. Понятно, что сам Мирлинд переживает, но надо говорить об игре, а игра была очень хорошей.

    Игра со знаком плюс? Ничью таковой назвать сложно, все‑таки мы имели стопроцентный шанс. Мы не были закрепощены и в первом тайме, просто в перерыве сделали поправки.

    Я показал несколько эпизодов по видео, которые были хорошими и не очень. Нам нужно было сделать поправки, все было нормально.

    Незасчитанный гол я еще не посмотрел. Я не заметил нарушения. Может, надо посмотреть еще раз.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 22:33
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    Комментарии (1)
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    ВАХА ZOV
    1731047762
    У нас вечно так , то не забиваем на последних минутах , то пропускаем.
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