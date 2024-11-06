Рахимов оценил результат матча «Рубин» – ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ничьей с ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.

Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

– Насколько эта ничья обидная для вас?

– В целом по игре, может быть, мы были чуть ближе к победе. Несколько достаточно неплохих эпизодов у нас было. И в первом тайме могли завершать момент, когда был прострел на Ваду.

Конечно же, обидно, когда не выигрываешь и когда в конце не забиваешь, но такие игры случаются. И великие не забивают пенальти, даже решающие пенальти.

Ничего страшного не произошло. Понятно, что сам Мирлинд переживает, но надо говорить об игре, а игра была очень хорошей.

Игра со знаком плюс? Ничью таковой назвать сложно, все‑таки мы имели стопроцентный шанс. Мы не были закрепощены и в первом тайме, просто в перерыве сделали поправки.

Я показал несколько эпизодов по видео, которые были хорошими и не очень. Нам нужно было сделать поправки, все было нормально.

Незасчитанный гол я еще не посмотрел. Я не заметил нарушения. Может, надо посмотреть еще раз.

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