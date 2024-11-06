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    • Пьянич высказался о результате кубкового матча «Рубин» – ЦСКА

    Пьянич высказался о результате кубкового матча «Рубин» – ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дал комментарии после ничьей с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

    • Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.
    • Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.
    • Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

    – Была достаточно тяжелая игра, тяжелое поле, условия для футбола были сложными. Пытались играть на победу, делали все возможное.

    Дома нужно сделать работу как можно лучше, победить и пройти в следующий раунд.

    – Какие указания дал тренер на второй тайм?

    – Мне сказали, что нужно держать позицию, распасовывать, находить игроков между линиями. Повторюсь, условия и поле были тяжелыми для игры. Нужно вернуться в Москву и готовиться к следующему матчу, 10 ноября у нас важная игра [против «Крыльев Советов» в РПЛ].

    Что касается Кубка, уже через несколько игр можем дойти до финала. Кубок – важный турнир. ЦСКА должен сделать все, чтобы победить «Рубин» и пройти дальше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.11.2024 21:09
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    Комментарии (1)
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    RUSARM
    1730922130
    Так делайте,кто вам не дает!! Единственно что вы делаете хорошо-это молоть языком,а где результат? пистоболы!!!
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