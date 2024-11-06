Пьянич высказался о результате кубкового матча «Рубин» – ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич дал комментарии после ничьей с «Рубином» в Фонбет Кубке России.

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ завершился со счетом 0:0.

Казанцы не реализовали пенальти на 89-й минуте – удар Мирлинда Даку парировал вратарь.

Ответная встреча на «ВЭБ Арене» в Москве состоится 26 ноября.

– Была достаточно тяжелая игра, тяжелое поле, условия для футбола были сложными. Пытались играть на победу, делали все возможное.

Дома нужно сделать работу как можно лучше, победить и пройти в следующий раунд.

– Какие указания дал тренер на второй тайм?

– Мне сказали, что нужно держать позицию, распасовывать, находить игроков между линиями. Повторюсь, условия и поле были тяжелыми для игры. Нужно вернуться в Москву и готовиться к следующему матчу, 10 ноября у нас важная игра [против «Крыльев Советов» в РПЛ].

Что касается Кубка, уже через несколько игр можем дойти до финала. Кубок – важный турнир. ЦСКА должен сделать все, чтобы победить «Рубин» и пройти дальше.

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