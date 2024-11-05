Фонбет Кубок России. Ассистентский дубль Батракова принес «Локомотиву» гостевую победу над «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Пути РПЛ

«Локомотив» выиграл у «Динамо» первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Михаила Галактионова одержала гостевую победу со счетом 2:1.
У «Локо» отличились Сесар Монтес и Сергей Пиняев. Обоим ассистировал Алексей Батраков. В составе динамовцев забил Эль-Мехди Маухуб.
Ответная встреча на «РЖД Арене» состоится 28 ноября.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Монтес, 26; 1:1 – Маухуб, 28; 1:2 – Пиняев, 52.
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