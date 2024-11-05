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    • Фонбет Кубок России. Ассистентский дубль Батракова принес «Локомотиву» гостевую победу над «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Пути РПЛ

    Фонбет Кубок России. Ассистентский дубль Батракова принес «Локомотиву» гостевую победу над «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Пути РПЛ

    «Локомотив» выиграл у «Динамо» первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    Команда Михаила Галактионова одержала гостевую победу со счетом 2:1.

    У «Локо» отличились Сесар Монтес и Сергей Пиняев. Обоим ассистировал Алексей Батраков. В составе динамовцев забил Эль-Мехди Маухуб.

    Ответная встреча на «РЖД Арене» состоится 28 ноября.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

    Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Монтес, 26; 1:1 – Маухуб, 28; 1:2 – Пиняев, 52.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 22:41
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1730835871
    чёт никто не комментирует. потому что всем очень стыдно за спартаг!
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    Красногорск_Фан
    1730836288
    Симпатичная команда у Локомотива собралась. С победой! Динамо сегодня было хуже. Надеюсь и ответным шансом не воспользуется. Монтес быстро адаптировался. Кросавчик
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    Паровозов
    1730836302
    Такое ощущение что мы играли в Черкизово, болельщики прям порадовали хорошая грядка собралась.
    Ответить
    PAREVG.
    1730840226
    С победой красно - зеленые!!! Игру не видел, ночью посмотрю в записи. Жаль снова пропустили, никак не получается одержать сухую победу, да и вообще игры без пропущенных мячей стали большой редкостью...
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    The only one
    1730851201
    Всё закономерно.
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