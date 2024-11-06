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    • Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 6 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 6 ноября

    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра состоится 6 ноября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Адамов, Горшков, Родригао, Чистяков, Алип, Ахметов, Ерохин, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Ахмат»: Опарин, Ловат, Швец, Ибишев, Уциев, Исмаэл, Диванович, Якуев, Камилов, Ковачев, Луна.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 19:57
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1730912718
    Состав меняется, а главный тренер остаётся, жаль.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1730913629
    У фКГазпромаФламенго мало в основе российских игроков
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