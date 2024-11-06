Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка России в котором сыграют «Зенит» и «Ахмат». Игра состоится 6 ноября, начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Адамов, Горшков, Родригао, Чистяков, Алип, Ахметов, Ерохин, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

«Ахмат»: Опарин, Ловат, Швец, Ибишев, Уциев, Исмаэл, Диванович, Якуев, Камилов, Ковачев, Луна.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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