Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Ахмата».

Петербуржцы победили со счетом 3:0 в 1-м четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.

«Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, фанатов, Вираж, которые пришли поддержать нас в большом количестве. Позднее начало матча, будний день. Конечно, нам приятно. Хотели порадовать их игрой и результатом.

Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе.

Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу – он уже очень скоро», – сказал Семак.

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