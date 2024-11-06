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    • Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»

    Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Ахматом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча против «Ахмата».

    • Петербуржцы победили со счетом 3:0 в 1-м четвертьфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
    • Ответная встреча в Грозном запланирована на 27 ноября.

    «Во-первых, хочется поблагодарить болельщиков, фанатов, Вираж, которые пришли поддержать нас в большом количестве. Позднее начало матча, будний день. Конечно, нам приятно. Хотели порадовать их игрой и результатом.

    Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе.

    Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу – он уже очень скоро», – сказал Семак.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: сайт «Зенита»

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    06.11.2024 23:47
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    Комментарии (2)
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    Валя Ромашина
    1730953644
    В Грозном они конечно же проиграют .
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    Taps
    1730967767
    Семаку пора на пенсию ...
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