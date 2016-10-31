Анжи - Зенит

ну и где те кто все время орет что Газпром все купил?
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:30
|Анжи
|2:2
|Зенит
|19 тур
|10 декабря, понедельник
|20:00
|Зенит
|1:1
|Анжи
|5 тур
|19 августа, воскресенье
|21:00
|Анжи
|1:1
|Зенит
ну и где те кто все время орет что Газпром все купил?
Вот тебе и ГазПром! Красота!
Позор
Дзюбинье теперь понял наверно что все клубы могут 4 банки пропустить)))).
Это что было то??? - Позор какой-то!
3 удаления, 4 мяча, потасовка, Зрелищно было
Итог матча: 1) Зенит проиграл по делу
2) Судья допускал грубые ошибки
3) Опять болельщики ноют.... одни что зенит гавно, другие что судья гавно)))