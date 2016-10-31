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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Анжи - Зенит

27.10.2016, Четверг, 18:00 мск Махачкала, стадион Анжи-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Кубок, 1/8 финала Анжи - Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:30 Анжи 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
7 мая, суббота 17:00 Анжи 0:1 Зенит
13 тур
24 октября, суббота 17:00 Зенит 5:1 Анжи
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Анжи 1:2 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
19 апреля, суббота 18:00 Анжи 1:2 Зенит
5 тур
17 августа, суббота 18:15 Зенит 3:0 Анжи
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
8 мая, среда 19:30 Зенит 0:1 Анжи
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
10 декабря, понедельник 20:00 Зенит 1:1 Анжи
5 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Анжи 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Анжи 0:2 Зенит
31 тур
18 ноября, пятница 19:30 Зенит 0:0 Анжи
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Анжи 0:1 Зенит
2 тур
21 марта, понедельник 19:30 Зенит 2:0 Анжи
Россия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
1 марта, вторник 18:00 Анжи 2:3 Зенит
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 16:30 Анжи 3:3 Зенит
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:1 Анжи
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
23 сентября, понедельник 00:00 Зенит 2:2 Анжи
1 тур
9 марта, суббота 00:00 Анжи 2:0 Зенит
Чемпионат России 2001
24 тур
16 сентября, воскресенье 00:00 Анжи 0:0 Зенит
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Анжи
Чемпионат России 2000
16 тур
18 сентября, понедельник 00:00 Анжи 3:2 Зенит
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:0 Анжи
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 28 октября 2016, 01:58

    ну и где те кто все время орет что Газпром все купил?

    -1
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 27 октября 2016, 23:36

    Вот тебе и ГазПром! Красота!

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 27 октября 2016, 22:38

    Позор

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    Рейтинг: +59

    jonikSPMSK 27 октября 2016, 22:32

    Дзюбинье теперь понял наверно что все клубы могут 4 банки пропустить)))).

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 27 октября 2016, 21:18

    Это что было то??? - Позор какой-то!

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 27 октября 2016, 21:07

    ЛоДыркину треху вкатили)

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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 27 октября 2016, 21:04

    3 удаления, 4 мяча, потасовка, Зрелищно было

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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 27 октября 2016, 20:53

    А вот это ни х.я себе!! Удивили ребятки не слабо!

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    Рейтинг: +439

    sold93 27 октября 2016, 20:44

    победа на классе

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    Рейтинг: +170

    Максим2310 27 октября 2016, 20:01

    Итог матча: 1) Зенит проиграл по делу
    2) Судья допускал грубые ошибки
    3) Опять болельщики ноют.... одни что зенит гавно, другие что судья гавно)))

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