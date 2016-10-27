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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Анжи - Зенит
Анжи - Зенит: обзор матча 27 октября 2016
Анжи
27.10.2016, четверг, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Зенит
29'
Ш. Гасанов
62'
Ф. Будковский
69'
Ф. Будковский
79'
Б. Бериша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Анжи - Зенит
Красная карточка
А. Гаджибеков
89'
89'
Красная карточка
Жулиано
Замена
А. Мутари
️️️️
Б. Бериша
84'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бериша
Пас отдал
Г. Обертан
79'
Замена
И. Маевский
️️️️
Л. Эбесилио
77'
Замена
Г. Обертан
️️️️
И. Иличевич
70'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Будковский
69'
67'
Желтая карточка
Ю. Жирков
ГОЛ! 2:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Гаджибеков
62'
59'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
Р. Мак
58'
Красная карточка
М. Кержаков
57'
Желтая карточка
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Гаджибеков
52'
46'
Замена
А. Кокорин
️️️️
О. Шатов
46'
Замена
А. Витсель
️️️️
Х. Гарсия
44'
Травма
Х. Гарсия
36'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
Б. Бериша
36'
Желтая карточка
Ф. Будковский
31'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Гасанов
Пас отдал
Ф. Будковский
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Давид Юрченко
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
(К)
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
16
Иво Иличевич
ЦП
3
Шамиль Гасанов
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ПП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
(К)
ОП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Анжи
31
Александр Беленов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
10
Янник Боли
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Юрченко
6
Менса
3
Гаджибеков
2
Шандао
17
Тигиев
75
Мусалов
16
Иличевич
3
Гасанов
6
Эбесилио
7
Бериша
28
Будковский
4-2-3-1
41
Кержаков
22
Анюков
6
Ломбертс
13
Нету
18
Жирков
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
27
Шатов
20
Жулиано
21
Мак
22
Дзюба
6
Эбесилио
18
Маевский
18
Маевский
6
Эбесилио
7
Бериша
20
Мутари
20
Мутари
7
Бериша
16
Иличевич
32
Обертан
32
Обертан
16
Иличевич
21
Мак
12
Лодыгин
12
Лодыгин
21
Мак
6
Хави Гарсия
27
Витсель
27
Витсель
6
Хави Гарсия
27
Шатов
9
Кокорин
9
Кокорин
27
Шатов
Остались в запасе
Анжи
Зенит
11
Рашид Магомедов
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Янник Боли
ЦФ
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
11
Рашид Магомедов
ЦФ
99
Дмитрий Щербак
ЦП
31
Александр Беленов
ВР
4
Дарко Лазич
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Янник Боли
ЦФ
Остались в запасе
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Анжи - Зенит
3
1
2
3
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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