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    • Фаворитов нет. Три неожиданных претендента на Кубок России

    Фаворитов нет. Три неожиданных претендента на Кубок России


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    Голосов: 3
    26.10.2016 14:15
    ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» покинули турнир. Из грандов остался только «Зенит», но и у него впереди сложные соперники. «Бомбардир» выделяет три команды, которые могут вопреки всему выиграть Кубок России в нынешнем сезоне.
    СПОЙЛЕРЫ
    «Крылья Советов», «Енисей» и «Динамо» получили неожиданный шанс на победу в Кубке России. Для каждой из команд этот успех будет многое значить в нынешнем сезоне. Но для успеха в турнире нужно обязательно проходить 1/8 финала. Дальше, как бы это не было неожиданно, будет только легче.

    «Крылья Советов»

    Команда замыкает турнирную таблицу РФПЛ и забила всего шесть голов в одиннадцати играх чемпионата. Но в 1/8 финала соперником самарцев станет московский «Локомотив». При Семине клуб смог обыграть только «Краснодар» и ЦСКА, а на соперниках, уступающих в классе, привык буксовать. В предыдущей стадии Кубка России соперником железнодорожников выступили «Химки». «Локомотив» уверенно победил со счетом 2:0, а «Крылья» с тем же счетом оказались сильнее «Шинника». В очном противостоянии скрытым фаворитом может стать именно коллектив Веркаутерена. «Для «Крыльев» Кубок России очень важен. «Локомотиву» нужно забивать в первом тайме, иначе во втором сделать это будет намного сложнее», – говорит голкипер «Локо» Мирослав Лобанцев. Семин наверняка выпустит на игру смешанный состав, а «Крылья Советов» выйдут на поле в наилучшем сочетании. Победитель этой пары выйдет на «Динамо» или «Тосно». С каждым из этих соперников можно сыграть на равных, а дальше дорога к Кубку России будет уже открыта.

    «Динамо»

    Как раз динамовскому коллективу победа в Кубке России необходима больше всего. Клуб ставит задачу по скорому возвращению в еврокубки, а сделать это через национальный кубок легче всего. «У нас очень хорошая команда. «Динамо» по силам выиграть турнир», – сказал после матча с «Ростовом» защитник «Динамо» Себастьян Хольмен. Тогда динамовцы разгромили резервистов ростовчан со счетом 4:0, а болельщикам из-за неудобного времени начала матча устроили бесплатный проход на трибуны. «Динамо» лидирует в ФНЛ, но своему сопернику по Кубку России в нынешнем сезоне уже проигрывало. «Тосно» выиграл матч чемпионата со счетом 1:0, что уже тогда расценили как большую сенсацию. Москвичи хотят отомстить, а если пройдут дальше, то оппонентов более высокого класса в турнире уже может и не остаться. Встречу с «Крыльями» или «Локомотивом» подопечным Калитвинцева выиграть вполне по силам, а с полуфинала кубковая жизнь окончательно лишит все команды статуса фаворита.

    «Душой на стадионе, телом – на работе». Почему Кубок России оказался никому не нужен

    «Енисей»

    В предыдущей стадии Кубка России «Енисей» неожиданно обыграл ЦСКА (2:1), совершив самую громкую сенсацию турнира. Здесь меркнет даже осечка «Спартака» в Хабаровске. ЦСКА приехал в Красноярск с не самыми главными звездами, но уступил заслуженно. Забил Никита Чернов, а тренер «Енисея» Андрей Тихонов настолько был в игре, что заработал ангину. «Приятно дарить людям радость хотя бы на один день», – делился эмоциями после той победы Тихонов. Теперь его команде предстоит сыграть уже не с грандом, а со скромной «Сибирью», которая плетется в хвосте турнирной таблицы ФНЛ. «Енисею» вообще повезло с сеткой, в которую он попал. Петербуржский «Зенит», например, может достаться красноярцам только в финале турнира. В следующей же стадии, если красноярский клуб ее преодолеет, соперником «Енисея» выступит победитель пары «Рубина» и «СКА-Хабаровск».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФНЛ, ФК «Динамо»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии (6)
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    Too Much
    1477486053
    Локомотив» уверенно победил со счетом 2:0, а «Крылья» с тем же счетом оказались сильнее «Шинника».
    Результаты сами выдумываете?
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    MANSUR-95
    1477487247
    Терек должен забрать кубок России, удачи им.
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    alexis02lion
    1477490106
    Да кто угодно может. Зенит если ему будет надо, а если нет и больше на Лигу Европы, то может слить. Краснодар из-за травм тоже не факт. Крыльям сначала в чемпионате надо выжить. Динамо может, но соперники вряд ли так легко дадут. А Енисей вполне реально, хотя я вообще на интернационал Рубина бы поставил.
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    h3LL1k
    1477504724
    -2 команды с ваших претендентов дорогие друзья ну я верю в ваши прогнозы и верю в Кс! Кубок очень нужен многое поправит!!!
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    арейская
    1477522531
    "Енисей" и "Динамо" уже за бортом, посмотрим на КС...
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    badryashev
    1477587834
    Все вылетели...
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