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Фаворитов нет. Три неожиданных претендента на Кубок России

«Крылья Советов»

Команда замыкает турнирную таблицу РФПЛ и забила всего шесть голов в одиннадцати играх чемпионата. Но в 1/8 финала соперником самарцев станет московский «Локомотив». При Семине клуб смог обыграть только «Краснодар» и ЦСКА, а на соперниках, уступающих в классе, привык буксовать. В предыдущей стадии Кубка России соперником железнодорожников выступили «Химки». «Локомотив» уверенно победил со счетом 2:0, а «Крылья» с тем же счетом оказались сильнее «Шинника». В очном противостоянии скрытым фаворитом может стать именно коллектив Веркаутерена. «Для «Крыльев» Кубок России очень важен. «Локомотиву» нужно забивать в первом тайме, иначе во втором сделать это будет намного сложнее», – говорит голкипер «Локо» Мирослав Лобанцев. Семин наверняка выпустит на игру смешанный состав, а «Крылья Советов» выйдут на поле в наилучшем сочетании. Победитель этой пары выйдет на «Динамо» или «Тосно». С каждым из этих соперников можно сыграть на равных, а дальше дорога к Кубку России будет уже открыта.

«Динамо»

Как раз динамовскому коллективу победа в Кубке России необходима больше всего. Клуб ставит задачу по скорому возвращению в еврокубки, а сделать это через национальный кубок легче всего. «У нас очень хорошая команда. «Динамо» по силам выиграть турнир», – сказал после матча с «Ростовом» защитник «Динамо» Себастьян Хольмен. Тогда динамовцы разгромили резервистов ростовчан со счетом 4:0, а болельщикам из-за неудобного времени начала матча устроили бесплатный проход на трибуны. «Динамо» лидирует в ФНЛ, но своему сопернику по Кубку России в нынешнем сезоне уже проигрывало. «Тосно» выиграл матч чемпионата со счетом 1:0, что уже тогда расценили как большую сенсацию. Москвичи хотят отомстить, а если пройдут дальше, то оппонентов более высокого класса в турнире уже может и не остаться. Встречу с «Крыльями» или «Локомотивом» подопечным Калитвинцева выиграть вполне по силам, а с полуфинала кубковая жизнь окончательно лишит все команды статуса фаворита.

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«Енисей»

В предыдущей стадии Кубка России «Енисей» неожиданно обыграл ЦСКА (2:1), совершив самую громкую сенсацию турнира. Здесь меркнет даже осечка «Спартака» в Хабаровске. ЦСКА приехал в Красноярск с не самыми главными звездами, но уступил заслуженно. Забил Никита Чернов, а тренер «Енисея» Андрей Тихонов настолько был в игре, что заработал ангину. «Приятно дарить людям радость хотя бы на один день», – делился эмоциями после той победы Тихонов. Теперь его команде предстоит сыграть уже не с грандом, а со скромной «Сибирью», которая плетется в хвосте турнирной таблицы ФНЛ. «Енисею» вообще повезло с сеткой, в которую он попал. Петербуржский «Зенит», например, может достаться красноярцам только в финале турнира. В следующей же стадии, если красноярский клуб ее преодолеет, соперником «Енисея» выступит победитель пары «Рубина» и «СКА-Хабаровск».

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Россия. Кубок Россия Енисей Динамо Крылья Советов
Комментарии (6)
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Too Much
1477486053
Локомотив» уверенно победил со счетом 2:0, а «Крылья» с тем же счетом оказались сильнее «Шинника».
Результаты сами выдумываете?
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MANSUR-95
1477487247
Терек должен забрать кубок России, удачи им.
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alexis02lion
1477490106
Да кто угодно может. Зенит если ему будет надо, а если нет и больше на Лигу Европы, то может слить. Краснодар из-за травм тоже не факт. Крыльям сначала в чемпионате надо выжить. Динамо может, но соперники вряд ли так легко дадут. А Енисей вполне реально, хотя я вообще на интернационал Рубина бы поставил.
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h3LL1k
1477504724
-2 команды с ваших претендентов дорогие друзья ну я верю в ваши прогнозы и верю в Кс! Кубок очень нужен многое поправит!!!
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арейская
1477522531
"Енисей" и "Динамо" уже за бортом, посмотрим на КС...
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badryashev
1477587834
Все вылетели...
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