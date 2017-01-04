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  • Разгром «Арсенала», победа над французами и другие суперматчи Романцева-тренера

Разгром «Арсенала», победа над французами и другие суперматчи Романцева-тренера

«Спартак» – «Динамо» Киев – 2:1

Турнир: чемпионат СССР-1989

В первый же сезон в «Спартаке» Романцев дважды обыграл самого принципиального соперника, сначала выиграв 4:1 в Киеве, а затем оформив чемпионство уже в домашней игре с тем самым памятным голом Шмарова со штрафного. Первое золото союзного первенства стало для тренера и последним, но запомнился этот триумф на долгие годы.

«Реал» – «Спартак» – 1:3

Турнир: Кубок чемпионов-1990/91

0:0 в первом четвертьфинальном матче оптимизма не вызывали, тем более что «Реал» замахивался на победу в главном клубном турнире Европы. И начался матч с глупой ошибки в защите «Спартака», после чего мадридский клуб повел в счете. А дальше красно-белые, не нервничая, забили дважды еще в первом тайме (оба гола на счету Радченко), а точку после перерыва поставил Шмаров. Замечательная победа и исторический выход в полуфинал Кубка чемпионов, где российские команды еще не появлялись.

«Спартак» – «Динамо» Москва – 7:1

Турнир: чемпионат СССР-1991

Особо ничего не предвещало такого жуткого разгрома тем осенним вечером 91-го, но «Спартак» почти каждую десятиминутку отмечал забитым мячом, и в итоге «Динамо» Газзаева рассыпалось окончательно. Хет-трик сделал номинальный защитник Дмитрий Попов, работавший долгое время до прошлого года спортивным директором «Спартака». Впрочем, романцевский «Спартак» тогда нередко уничтожал своих принципиальных соперников – через пару лет со счетом 6:0 был обыгран ЦСКА, еще через два года – «Торпедо» (5:0).

«Русенборг» – «Спартак» – 2:4

Турнир: Лига чемпионов-1995/96

Тот самый розыгрыш, когда «Спартак» сумел выиграть все матчи в своей группе. Наиболее яркой получилась победа в Тронхейме, где новичок ЛЧ дерзил красно-белым весь первый тайм, да еще и забил два гола, но после перерыва не выдержал и отхватил сразу четыре. Суперкомбинация с забитым мячом Аленичева, отличный сольный проход Никифорова, а затем бенефис Кечинова, его дубль, а конечный счет – 4:2. Ровно через год норвежцы в том же составе сенсационно вышибут из группы итальянский «Милан» и ворвутся в четвертьфинал.

«Ротор» – «Спартак» – 0:2

Турнир: чемпионат России-1997

Перед последним туром, в котором «Спартаку» выпало играть в Волгограде, именно «Ротор» остался единственным преследователем красно-белых, а в случае победы добился бы исторического чемпионского успеха. В первом тайме «Ротор» выглядел получше и создал пару моментов, но после перерыва игроки Романцева мало что позволили сделать сопернику, а сами еще и забили дважды. Очередное чемпионство «Спартак» отпраздновал на поле «Ротора». Еще одна знаковая победа тренера, собственный золотой матч спустя год после ярцевского успеха.

«Аякс» – «Спартак» – 1:3

Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

Тот матч «Спартака» в Амстердаме однозначно входит в число лучших в истории российского футбола в целом. Романцев настолько здорово подготовил команду, что соперник в лице ван дер Сара, братьев де Буров, Блинда, Витчге, Лаудрупа и других звезд, не вылезавших три года до этого с полуфиналов и финалов ЛЧ, был попросту уничтожен при 45 тысячах своих болельщиков. Притом для «Спартака» это был первый матч после длинной зимней паузы. И провели его красно-белые на запредельном уровне.

«Спартак» – «Реал» – 2:1

Турнир: Лига чемпионов-1998/99

В 98-м от «Спартака» пострадал не только «Аякс». Повезло, правда, «Интеру», который в матче Лиги чемпионов чудом добился ничьей в Москве благодаря голу на последних минутах нынешнего главного тренера «Атлетико». Ничья с итальянцами ставила под серьезный вопрос возможность выхода из группы, но до этого спартаковцы обыграли «Реал» Гуса Хиддинка, причем еще проигрывали по ходу матча. Роскошный гол Цымбаларя со штрафного и решающий удар Титова – вписали игру в спартаковскую историю. А расстроенного Хиддинка после матча дружно подняли на смех все испанские газеты после его слов о том, что «Реалу» просто не повезло.

Франция – Россия – 2:3

Турнир: отборочный этап к Евро-2000

Хиддинк потом принесет России безумные победы над Голландией и Англией. Именно они вместе с успехом на «Стад де Франс» образуют тройку самых крутых матчей в истории сборной России. Во Франции команда Романцева опрокинула действующих чемпионов мира. Не так виртуозно и размашисто, как голландцев через девять лет, но победа над французами была не менее ценной – наши смогли переломить ход матча, проигрывая 1:2, и поразили ворота хозяев дважды, а могли забить и больше. Матч – однозначно в золотую коллекцию.

Россия – Украина – 1:1

Турнир: отборочный этап к Евро-2000

Пожалуй, самый трагичный матч в истории нашей сборной, но он обязан быть в списке лучших игр Романцева, поскольку по качеству был едва ли не самым идеальным: Россия доминировала все 90 минут, и лишь неточность в завершении атак команду серьезно подводила. Когда, наконец, забил Карпин, казалось, что соперника можно будет додавить. Что произошло дальше – вы помните. А играла тогда сборная действительно здорово.

«Спартак» – «Арсенал» – 4:1

Турнир: Лига чемпионов-2000/01

В нынешнем году исполнится 17 лет со дня последнего матча «Спартака», проведенного красно-белыми на топ-уровне по меркам европейского футбола в Лиге чемпионов. Совпало это с последней по-настоящему качественной игрой Романцева в еврокубках – далее последовали четыре поражения подряд, неудачный сезон-2001/02 и полный провал годом позже.

В 2003-м Романцев ушел из «Спартака», спустя два года завершил карьеру тренера в возрасте 51 года. А тогда, в жуткий мороз, «Спартак» показательно разорвал «Арсенал», однако через полтора месяца по календарю наступил новый век, в котором ни команда, ни он сам – серьезных успехов не добились.

С днем рождения, Олег Иванович. Таких тренеров, как вы, российскому футболу сейчас сильно не хватает.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Россия Аякс Реал Арсенал Русенборг Франция Украина Ротор Реал Динамо Динамо К Романцев Олег
Комментарии (11)
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turist82
1483536233
Дааа...были времена!
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Ювентини-Р.Баджо
1483536767
Легендарный гол Шмарова)))
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bearglass
1483537036
Легенда
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Houston
1483538688
Хорошая статья. Автор молодец. Без пафоса. С историей. Пять балов.
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artem 81
1483541074
Земеля с днюхой!!!!
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Опорник84
1483541981
Олег Иванович- здоровья!
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mihail200606
1483553376
ну на Великого он никак не тянет... можно вспомнить и поросячьи "успехи" в ЛЧ с 1-18 , и позорище на ЧМ в 2002 ... то, что он средний тренер показали потом его работа и в динамо и в сатурне...
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artem 81
1483553968
Лучше русского тренера в России нет!!!! Это точно!!!
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sergeyshubin
1483592431
Вот такой Спартак интересен!!! Было бы интересно посмотреть дерби сильнейших за свою историю ЦСКА и Спартака!!! Мне кажется Вагнер и такому Спартаку забил бы)))) А вообще чем сильнее наши команды тем интереснее чемпионат!!!
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giluxa1963
1483607095
вот он "супер тренер"угробивший российский футбол вместе с своим собутыльником из кремля
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