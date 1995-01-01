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    Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?

    24 сентября, 15:20
    Есть комментарий от самого Романцева.

    У «Спартака» неплохой старт сезона РПЛ: три победы-серия из четырех матчей без побед-два выигрыша, включая 1:0 над «Динамо». Гильермо Абаскаль экспериментирует, периодически угадывает с расстановкой и радует неочевидными решениями. Теперь у фанатов «Спартака» появился еще один повод поволноваться в хорошем смысле – вероятно, в команду может вернуться Олег Романцев.

    Что об этом известно:

    • Изначально сайт «ВсеПроСпорт» сообщил, что ветераны «Спартака» попросили руководство вернуть Романцева в совет директоров.

    • Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» сообщил:

    «Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров «Лукойла». Это легендарный тренер, у которого больше всех заслуг перед «Спартаком». Более чем уверен, что это будет огромной помощью для клуба. Олег Иванович прекрасно разбирается в футболе, он замечательный тренер и психолог, который умеет подбирать футболистов для основного состава команды.

    Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста, который нужен тренеру. Это будет сделано от чистого сердца. У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут. Сейчас мы ждем заседания. Данная просьба уже была озвучена руководству. Они в курсе дела».

    • Вот комментарий пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова в интервью Сергею Егорову: «Состав совета директоров не менялся, не меняется и изменений не планируется».

    • Эта история дошла уже до самого Романцева: «Ничегo не знаю об этом. Рaз об этом сказал Анзор Кавазaшвили – обращайтесь к нему. Со мной никто не связывaлся».

    Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии10
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      Рейтинг: +101

      pld 11 часов назад

      Не стареют душой ветераны.
      Спартак чемпион по нефутбольным вопросам.
      Может быть, даже всего мира.

      0
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      Рейтинг: +11774

      ivany4 24 сентября, 22:21

      Похоже кто-то пытается на плечах ОИРа въехать в совет директоров. Иначе как понять ....Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста ... У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут.
      Как уже достали эти интриги, свора покупных писак, ищущих любой негатив хоть как-то связанный со Спартаком. А в результате ничего вразумительного.

      2
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      Рейтинг: +4401

      ПалкоВводецъ (returned) 24 сентября, 17:29

      Забухает Романцев от понабравших хряками неликвид. Гыгыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +6525

      subbotaspartak > ПалкоВводецъ (returned) 24 сентября, 19:33

      Хорошо что в твоей башке неликвид, предсказуем как как последнее слово твоих строк... как-то громко для тебя... но повторить язык не поворачивается... просто убожество...

      4
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      Рейтинг: +13

      TERMINATOR GENISYS > ПалкоВводецъ (returned) 24 сентября, 22:01

      ты по ходу великий диванный эксперт , не суди по себе

      0
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      Рейтинг: +3323

      alefreddy 24 сентября, 17:08

      может и хорошо но связи уже давно потеряны да и Запад сейчас другой

      2
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      Рейтинг: +19925

      NewLife 24 сентября, 16:34

      Ловчев и Кавазашвили мутят воду. Распустить Совет ветеранов ! Футбол это бизнес, а Спартак не богадельня.

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      Рейтинг: +11774

      ivany4 > NewLife 24 сентября, 22:27

      Распускать не надо, а вот хотелки прикрыть желательно.

      0
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      Рейтинг: +22291

      derrik2000 24 сентября, 16:13

      «Ничегo не знаю об этом. Рaз об этом сказал Анзор Кавазaшвили – обращайтесь к нему. Со мной никто не связывaлся».

      )))) Олег Иваныч как всегда...
      Темнит...

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      Рейтинг: +25177

      DOCTOR PENALTY 24 сентября, 16:13

      Поздно, уже поздно! Преемственность давно утрачена.

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