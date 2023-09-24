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Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?

У «Спартака» неплохой старт сезона РПЛ: три победы-серия из четырех матчей без побед-два выигрыша, включая 1:0 над «Динамо». Гильермо Абаскаль экспериментирует, периодически угадывает с расстановкой и радует неочевидными решениями. Теперь у фанатов «Спартака» появился еще один повод поволноваться в хорошем смысле – вероятно, в команду может вернуться Олег Романцев.

Что об этом известно:

• Изначально сайт «ВсеПроСпорт» сообщил, что ветераны «Спартака» попросили руководство вернуть Романцева в совет директоров.

• Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» сообщил:

«Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров «Лукойла». Это легендарный тренер, у которого больше всех заслуг перед «Спартаком». Более чем уверен, что это будет огромной помощью для клуба. Олег Иванович прекрасно разбирается в футболе, он замечательный тренер и психолог, который умеет подбирать футболистов для основного состава команды.

Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста, который нужен тренеру. Это будет сделано от чистого сердца. У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут. Сейчас мы ждем заседания. Данная просьба уже была озвучена руководству. Они в курсе дела».

• Вот комментарий пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова в интервью Сергею Егорову: «Состав совета директоров не менялся, не меняется и изменений не планируется».

• Эта история дошла уже до самого Романцева: «Ничегo не знаю об этом. Рaз об этом сказал Анзор Кавазaшвили – обращайтесь к нему. Со мной никто не связывaлся».

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1695561201
Поздно, уже поздно! Преемственность давно утрачена.
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derrik2000
1695561213
«Ничегo не знаю об этом. Рaз об этом сказал Анзор Кавазaшвили – обращайтесь к нему. Со мной никто не связывaлся». )))) Олег Иваныч как всегда... Темнит...
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NewLife
1695562457
Ловчев и Кавазашвили мутят воду. Распустить Совет ветеранов ! Футбол это бизнес, а Спартак не богадельня.
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alefreddy
1695564509
может и хорошо но связи уже давно потеряны да и Запад сейчас другой
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ivany4
1695583318
Похоже кто-то пытается на плечах ОИРа въехать в совет директоров. Иначе как понять ....Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста ... У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут. Как уже достали эти интриги, свора покупных писак, ищущих любой негатив хоть как-то связанный со Спартаком. А в результате ничего вразумительного.
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pld
1695682390
Не стареют душой ветераны. Спартак чемпион по нефутбольным вопросам. Может быть, даже всего мира.
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KLINSI
1695759366
Попиарили, а кого и зачем не понятно. Мутняк.
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