Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?

У «Спартака» неплохой старт сезона РПЛ: три победы-серия из четырех матчей без побед-два выигрыша, включая 1:0 над «Динамо». Гильермо Абаскаль экспериментирует, периодически угадывает с расстановкой и радует неочевидными решениями. Теперь у фанатов «Спартака» появился еще один повод поволноваться в хорошем смысле – вероятно, в команду может вернуться Олег Романцев.

Что об этом известно:

• Изначально сайт «ВсеПроСпорт» сообщил, что ветераны «Спартака» попросили руководство вернуть Романцева в совет директоров.

• Член комитета ветеранов «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» сообщил:

«Такой вопрос стоит на повестке дня. Мы ждем заседание комитета ветеранов, где будет присутствовать новый генеральный директор Олег Малышев. Там мы официально представим наше предложение о вхождении Олега Ивановича в совет директоров «Лукойла». Это легендарный тренер, у которого больше всех заслуг перед «Спартаком». Более чем уверен, что это будет огромной помощью для клуба. Олег Иванович прекрасно разбирается в футболе, он замечательный тренер и психолог, который умеет подбирать футболистов для основного состава команды.

Олег Иванович сможет помочь спортивному директору найти любого футболиста, который нужен тренеру. Это будет сделано от чистого сердца. У него есть знакомые люди с европейским опытом, которые в этом помогут. Сейчас мы ждем заседания. Данная просьба уже была озвучена руководству. Они в курсе дела».

• Вот комментарий пресс-атташе «Спартака» Дмитрия Зеленова в интервью Сергею Егорову: «Состав совета директоров не менялся, не меняется и изменений не планируется».

• Эта история дошла уже до самого Романцева: «Ничегo не знаю об этом. Рaз об этом сказал Анзор Кавазaшвили – обращайтесь к нему. Со мной никто не связывaлся».

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press