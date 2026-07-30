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Бориско отказался от предложения из Франции ради ЦСКА

30 июля, 10:38
10

Марьяна Кашчелан, агент Максима Бориско, прокомментировала переход вратаря «Балтики» в ЦСКА.

– Были ли варианты перейти еще куда‑то, кроме ЦСКА?

– Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

– Может, не все поймут, так как Франция не последняя футбольная страна в Европе.

– Да, но опять же, это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно.

  • Бориско подписал с московским клубом контракт на три года с опцией продления еще на сезон.
  • Голкипер будет выступать за армейцев под 39-м номером.
  • ЦСКА активировал отступные в размере 180 миллионов рублей за Бориско.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бориско Максим
Комментарии (10)
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Назарян
1785397604
..издит как дышит... Франция , любой туда кого позвали бы пешком пошел
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somn
1785397745
И фамилия подходящая для Франции - БорискО...
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Strige
1785398680
Его хотели в ПСЖ вместо Сафонова, но какой ПСЖ, если СК.. Как там? А да ЦСКА, сразу все сомнения отпали... Отказали ПСЖ.. они в трауре )))
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omosayeva
1785398784
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Юбиляр
1785400155
Анекдот: "Чукча разводится с женой француженкой. – Почему вы разводитесь? – спрашивают у него. – Грязная, однако. – Как вы определили? – Моется каждый день."🤣... "Бориско, ты не прав"(близко к тексту)🙄
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lek!
1785402807
Предложение может и было , но Максимка выбрал деньги.
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subbotaspartak
1785407237
...Даже Франция перестала существовать.... Хорошо это не Медведев сказал, который Дмитрий.
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Gospod
1785412127
да. умом дебилов не понять..
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rash1959
1785413948
Прям так и отказал Жанне Фриске? Ну он --дак!
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