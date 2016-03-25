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  • Бекхэм хочет видеть Роберто Карлоса на посту наставника «Майами»

Бекхэм хочет видеть Роберто Карлоса на посту наставника «Майами»

25 марта 2016, 20:15
3

Экс-защитник «Реала» Роберто Карлос может продолжить тренерскую карьеру в США, где его хочет видеть бывший одноклубник Дэвид Бекхэм, являющийся президентом «новорожденного» клуба из Майами. Команда из штата Флорида может начать свои выступления в МЛС уже в следующем году,

Напомним, в настоящее время Карлос возглавляет индийский клуб «Дели Дайнамос», исполняя обязанности играющего тренера.

Сообщается, что изначально Бекхэм приглашал на должность главного тренера бывшего партнера по «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза, но последний ответил отказом.

Источник: AS
США. МЛС Весь мир Реал Манчестер Юнайтед Бекхэм Дэвид Карлос Роберто
Комментарии (3)
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Pablo Aimar
1458926958
всё,кто по кайфу
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msbleff
1458934495
к Бекхэму все звездные новички поедут карьеру завершать, уверен на 100%
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bringing
1458935779
Если так,то будет что то интересное
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