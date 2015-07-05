Роберто Карлос принял индийскую команду

Именитый в прошлом бразильский футболист, а ныне тренер Роберто Карлос стал главным тренером индийского клуба «Дели Динамос».



«Приветствую Индию! Счастлив стать частью этого футбольного проекта. Спасибо президенту команды за возможность проявить себя, вместе мы проделаем отличную работу», – написал Роберто Карлос в социальной сети.



Последним местом работы бразильца был катарский «Аль-Араби».



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