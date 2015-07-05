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    Роберто Карлос принял индийскую команду

    Именитый в прошлом бразильский футболист, а ныне тренер Роберто Карлос стал главным тренером индийского клуба «Дели Динамос».

    «Приветствую Индию! Счастлив стать частью этого футбольного проекта. Спасибо президенту команды за возможность проявить себя, вместе мы проделаем отличную работу», – написал Роберто Карлос в социальной сети.

    Последним местом работы бразильца был катарский «Аль-Араби».

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    Источник: «Советский спорт»

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    05.07.2015 23:04
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    Комментарии (16)
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    kkomov
    1436129354
    аджоев спортивным директором? он по динамо спец.
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    Luter Red
    1436129413
    \"Миллионер из трущеб . Часть вторая \"удачи , Карлос ...
    Ответить
    IKER-RAUL
    1436130657
    Успехов Роберто!
    Ответить
    Benitto Musolini
    1436134344
    СдецствазаДинамо ?
    Ответить
    LESTER68
    1436154125
    Там популярен футбол на слонах
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436158508
    Робик неподражаемый обретает себя теперь в Индии, хотя лучше бы в турецкой лиге оставался, она посильнее будет.
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    ANTI CULE
    1436162842
    Успехов и удачи Роберто!
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    Duda Gigolaev Osetin
    1436167619
    Не пойму я таких людей.. А как же дом? семья? Ведь всех денег не заработать. А на безбедную старость у него уже есть. Езжай в Бразилию,к родным, возглавь там клуб.. Ну как может занести в Индию в какую-то провинцию такого игрока? Неужели в жизни ничего не держит больше? Это все равно что он у нас возглавил бы Луч-Энергию наверно
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    nahan
    1436191093
    Успешной работы Роберто Карлосу.
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    ologreds
    1694997663
    numo434887
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