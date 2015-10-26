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    • Карлос: «Неймар лучше Месси и Роналду, он получит «Золотой мяч»

    Карлос: «Неймар лучше Месси и Роналду, он получит «Золотой мяч»

    Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос сравнил своего соотечественника Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    «Когда меня просят сравнить Месси и Роналду, я говорю, что лучший – Неймар. Дело не в голах, а в той легкости, которая есть в его игре. Он очень в себе уверен. Полагаю, в ближайшие два года Неймар получит «Золотой мяч». Он его заслуживает», – уверен Карлос.

    Бразилец считает, что Роналду нужен «Реалу» больше, чем Месси – «Барселоне».

    «Месси феноменален, но Роналду особенный. Он для «Реала» важнее, чем Месси для «Барселоны», который играет с Неймаром, Суаресом и Бускетсом».

    Источник: Globo

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    26.10.2015 20:59
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    Комментарии (4)
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    Нох4о95
    1445883545
    "Объективно"
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    Killofwrath
    1445884050
    критин?
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    starche
    1445885759
    Это все словеса................
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    ologreds
    1694996921
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