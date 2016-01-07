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    Карлос: «У Зидана есть все необходимое для работы в «Реале»

    Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос прокомментировал назначение на пост главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

    «Я уверен, что у него есть все необходимое для этой работы. Он был успешен в «Реале» как игрок даже в кризисные времена, он отлично знает этот клуб изнутри и снаружи. Его уважают игроки, руководство и болельщики. Трудно говорить о победе в чемпионате, но я уверен, что «Реал» проведет хороший сезон и начнет лучше играть в футбол под руководством Зидана.

    Зизу был лидером во всех командах, за которые он играл. Он был капитаном сборной Франции, выигрывал чемпионат мира и был победителем во всех клубах, за которые выступал. Поэтому у него достаточно опыта, чтобы управлять и руководить командой. Думаю, его отношения с игроками были недостаточно крепки, чтобы ему дали больше времени. Руководство клуба сделало рискованную ставку, назначив Бенитеса, и сейчас можно сказать, что это решение было неверным. Я бы предпочел видеть у руля команды кого-то, кто лучше знает клуб и его культуру изнутри», – заявил Карлос.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.01.2016 08:04
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