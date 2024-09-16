17 сентября стартует групповой этап нового формата Лиги чемпионов, вспомним лучших бомбардиров турнира от Пушкаша до Роналду

Кубок Европейских чемпионов (КЕЧ), который проводился под эгидой УЕФА с сезона 1955/56, был преобразован в Лигу чемпионов в 1992/93. Если до 1991 года формат турнира был кубковым с участием только чемпионов стран, то новый формат предусматривал увеличение количества играющих команд, исходя из коэффициентов УЕФА, групповой осенний этап и кубковую схему весной, начиная с 1/8 финала.

В турнире принимают участие лучшие из лучших команд Европы, в которых собраны игроки топ-уровня. Естественно, что формат Лиги чемпионов предусматривает проведение большего количества матчей. С введением нового формата футболисты получили больше шансов проявить себя, чем в Кубка чемпионов.

В истории турнира было огромное количество прославленных голеадоров. Предлагаем вашему вниманию список лучших бомбардиров в истории турнира.

Лучшие бомбардиры Кубка чемпионов за сезон (1955 – 1992)

Жозе Альтафини, “Милан” – 14 мячей (1962/63). Ференц Пушкаш, “Реал” – 12 мячей (1959/60). Жозе Агуаш, “Бенфика” – 11 мячей (1960/61). Герхард Мюллер, “Бавария” – 11 мячей (1972/73).Клаудио Сульсер, “Грассхоппер” – 11 мячей (1978/79).

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов за сезон (1992 – н. в.)

Криштиану Роналду, “Реал” – 17 мячей (2013/14). Криштиану Роналду, “Реал” – 16 мячей (2015/16). Роберт Левандовски, “Бавария” – 15 мячей (2019/20).

Карим Бензема, “Реал” – 15 мячей (2021/22).Криштиану Роналду, “Реал” – 15 мячей (2017/18).

Лионель Месси, “Барселона” – 14 мячей (2011/12).

Ниже представлен список лучших бомбардиров в истории турнира (без деления на КЕЧ и ЛЧ).

Топ-10 бомбардиров Кубка чемпионов/Лиги чемпионов за историю

1. Криштиану Роналду – 140 голов.

Годы выступлений – 2003-2022. Провел в ЛЧ 183 матча. Играл за “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус”. С “Реалом” выиграл 4 Лиги чемпионов, 6 раз выигрывал звание лучшего голеадора турнира.

2. Лионель Месси – 129 голов.

Годы выступлений – 2005-2023. Провел в ЛЧ 163 матча. Играл за “Барселону” и “ПСЖ”. С “Барселоной” 4 раза выиграл ЛЧ и 6 становился лучшим бомбардиром турнира.

3. Роберт Левандовски – 94 гола.

Играет с 2011 года. Провел в ЛЧ 120 матчей. Играл за “Боруссию” Дортмунд, “Баварию”, “Барселону». Победу в ЛЧ праздновал вместе с “Баварией” в сезоне-2019/20, тогда же стал лучшим голеадором и был признан лучшим игроком.

4. Карим Бензема – 90 голов.

Годы выступлений – 2006-2023. Провел в ЛЧ 152 матча. Играл за “Лион”, “Реал”. С “Реалом” выиграл турнир 5 раз, стал в сезоне-2021/22 лучшим бомбардиром и лучшим игроком.

5. Рауль – 71 гол.

Годы выступлений – 1995-2011. Провел в ЛЧ 142 матча. Играл за “Реал”, “Шальке 04”. С “Реалом” трижды выигрывал турнир, дважды становился лучшим бомбардиром (в сезоне 2000/01 – единолично, в 1999/00 – в компании с Жарделом и Ривалдо).

6. Руд ван Нистелрой – 56 голов.

Годы выступлений – 1998-2009. Провел в ЛЧ 73 матча. Играл за ПСВ, “Манчестер Юнайтед”, “Реал”. Ни разу не побеждал в турнире, но трижды в составе “МЮ” завоевывал титул лучшего снайпера.

7. Томас Мюллер – 54 гола.

Выступает в Лиге чемпионов с 2008 года, провел 151 матч. Играл исключительно за “Баварию” и выиграл с ней 2 турнира (в сезонах 2012/13, 2019/20).

8. Тьерри Анри – 50 голов.

Годы выступлений – 1997-2012. Провел в ЛЧ 112 матчей. Играл за “Монако”, “Арсенал”, “Барселону”. В составе “Барселоны” выиграл турнир в сезоне 2008/09.

9. Альфредо Ди Стефано – 49 голов.

Годы выступлений – 1955-1964. Провел в Кубке чемпионов 58 матчей. Выступал за мадридский “Реал”, в составе которого 5 раз выигрывал КЕЧ.

10. Килиан Мбаппе – 48 голов.

Начал выступать в ЛЧ в 2016 году, к 2024 году провел 73 матча. Играл за “Монако”, “ПСЖ”. Ни разу не побеждал в соревновании. В сезоне-2023/24 стал лучшим бомбардиром ЛЧ вместе Гарри Кейном.

11. Андрей Шевченко – 48 голов.

Годы выступлений – 1994-2012. Провел в ЛЧ 100 матчей. Играл за “Динамо” Киев, “Милан”, “Челси”. Выиграл в составе “Милана” ЛЧ в сезоне-2002/03, в сезоне 2005/06 стал лучшим снайпером турнира.

12. Златан Ибрагимович – 48 голов.

Годы выступлений – 2001-2021. Провел в ЛЧ 124 матча. Играл за “Аякс”, “Ювентус”, “Интер”, “Барселону”, “Милан”, “ПСЖ”, “Манчестер Юнайтед”. Выиграть турнир шведской звезде не удалось.

Таблица лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов