Проигрывал ли Анчелотти «Баварии»? Кто дороже – Беллингем или Кейн? Готовимся к супер-битве в Лиге чемпионов

А вы знаете, что общего у Крооса, Алабы, Роббена и Хаби Алонсо?

Любителям футбола сегодня вечером предстоит ненадолго отвлечься от приготовления шашлыков и других традиционных мероприятий, связанных с праздником Весны и Труда. В 22:00 по московскому времени французский арбитр Клеман Тюрпен пронзительным свистком ознаменует начало матча между «Баварией» и «Реалом». Команды встретятся в первом полуфинале Лиги чемпионов. Когда турнирная сетка сводит два таких грандиозных клуба, возникает желание сравнить их по самым разным показателям. Этот анализ нужен не для того, чтобы определить фаворита матча или противостояния в целом. Давайте просто взглянем на эту дуэль под разными углами, разделим ее на составляющие, чтобы в очередной раз убедиться, насколько уникально соперничество Мюнхена и Мадрида.

Возьмем, к примеру, противоборство главных тренеров. Карло Анчелотти и «Бавария» – это ведь вообще отдельная история. Итальянец тренировал мюнхенцев и приводил их к победе в чемпионате Германии сезона 2016/17. Впрочем, роман Анчелотти и «Баварии» завершился разводом, и вовсе не полюбовным. Специалиста отправили в отставку после поражения от «ПСЖ» 0:3 в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что сразу пять ключевых игроков команды настаивали на увольнении тренера. Информацию позже подтвердил и Ули Хенесс, занимавший тогда пост президента клуба. Сам итальянец объяснил свой уход из «Баварии» так: «Были разногласия относительно моих методов работы. Я выстраивал свою философию на протяжении многих лет и не буду ее менять». Интересный факт: Анчелотти в качестве главного тренера ни разу не проигрывал в матчах с баварцами. Он одержал 6 побед над этим соперником при двух ничьих. Кстати, сам Карло не раз заявлял, что никаких реваншистских настроений после увольнения из «Баварии» он не испытывает. «Никакой мести, – признается итальянец. Мне повезло тренировать «Баварию». Я мог бы остаться в клубе и подольше, но у меня остались действительно хорошие воспоминания о годах, проведенных здесь».

В личном противостоянии с Томасом Тухелем Анчелотти пока проигрывает. Немец ведет в этой тренерской дуэли по победам – 4:3. Да и в целом против «Реала» у Тухеля вполне успешная статистика – 3 победы, 4 ничьи и лишь одно поражение.

Общая стоимость всех игроков «Реала» – чуть больше миллиарда евро, таковы данные Transfermarkt. У «Баварии» показатель скромнее – 930 миллионов. Главный актив мадридского клуба, Джуд Беллингем, входит в тройку самых дорогих футболистов мира. Актуальный ценник на хавбека составляет 180 миллионов, столько же – у Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. У «Баварии» в составе есть два игрока, чья стоимость перевалила за 100 миллионов. Это Гарри Кейн и Джамал Мусиала. Один – выдающийся бомбардир, лучший снайпер сезона, который проводит, возможно, наиболее успешный период в карьере. Другой – яркий перспективный 21-летний игрок, чье восхождение на футбольный олимп только начинается. И Кейн, и Мусиала, «стóят» 110 миллионов евро.

За последние 16 лет «Реал» и «Бавария» играли друг с другом 10 раз. Все эти встречи состоялись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Мадридцы одержали 6 побед, трижды уступили, еще один матч завершился вничью. Дважды двухраундовую дуэль выигрывали мюнхенцы – в 2007-м и 2012-м (тогда баварцы вышли в финал, но в решающей стадии проиграли лондонскому «Челси»). «Реал» выбивал «Баварию» из соревновательной сетки три раза – в 2014-м, 2017-м и 2018-м годах. И всякий раз после этого добирался до финала и выигрывал титул.

Прямые трансферы между «Реалом» и «Баварией» случаются нечасто. За всю историю таких переходов было всего 9. Первопроходцем стал Пауль Брайтнер, в 1974-м году он переехал из Мюнхена в Мадрид, немецкий клуб получил полтора миллиона евро компенсации. Несколько таких переходов вышли по-настоящему звездными: Арьен Роббен, Тони Кроос, Хаби Алонсо и Давид Алаба когда-то становились участниками сделки между двумя суперклубами.

Друзья, мы ждем ваших прогнозов! Как закончится сегодняшний матч между Мюнхеном и Мадридом? У кого больше шансов выйти в финал? За кого вы будете болеть? Оставляйте свои комментарии. И до встречи!