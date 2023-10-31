⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз

Следующий мяч будет за популяризацию футбола в штатах, а потом за окончание карьеры, и 11(для символичности) после завершения карьеры "за былые заслуги".
Определен лучший футболист мира по версии France Football.
«Золотой мяч» за сезон-2022/23 выиграл Лионель Месси. Награду ему вручил Дэвид Бекхэм.
Он обошел в голосовании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
- Месси в декабре стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
- Он взял «Золотой мяч» в 8-й раз за карьеру – это абсолютный рекорд.
- Летом Лионель перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».