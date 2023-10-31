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    • ⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз

    ⚡️ Месси – обладатель «Золотого мяча»-2023: он выиграл награду в 8-й раз

    Определен лучший футболист мира по версии France Football.

    «Золотой мяч» за сезон-2022/23 выиграл Лионель Месси. Награду ему вручил Дэвид Бекхэм.

    Он обошел в голосовании форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    • Месси в декабре стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
    • Он взял «Золотой мяч» в 8-й раз за карьеру – это абсолютный рекорд.
    • Летом Лионель перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1304

      qawzsexdr 3 часа назад

      Следующий мяч будет за популяризацию футбола в штатах, а потом за окончание карьеры, и 11(для символичности) после завершения карьеры "за былые заслуги".

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      Рейтинг: +1305

      SuperNils 3 часа назад

      Они там, похоже, действуют по принципу "не знаешь кому дать ЗМ - отдай его Месси". Ну не заслужил он его, как и предыдущие три.

      2
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      Рейтинг: +102910

      zigbert 3 часа назад

      Как бы ни говорили но закат карьеры Месси начался с уходом его из Барселоны. "Золотой мяч" он получил по инерции благодаря победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

      2
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      Рейтинг: +2531

      Maxi_7 6 часов назад

      Один выиграл фановый рандомный турнирчик, который по какой-то неведомой причине именуется чм, где традиционно каждый турнир нет одной половины топовых футболистов по причине того, что они родились не в той стране, а другая половина топов играет в неконкурентных сборных. Так или иначе, можно согласиться, что Месси провёл хороший турнир, и хороший отрезок, длиной... в месяц... после чего оставшиеся месяцы ходил по полю Парк де Пренс пешком, после чего с позором восьмой год подряд вылетел из главного турнира в карьере футболиста, где все топовые игроки играют действительно на равных, выбирая себе клуб, в который они достойны были перейти - Лига Чемпионов.
      А тем временем другой человек с ноги ворвался в сильнейшую лигу мира, побил в ней все

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      Рейтинг: +2531

      Maxi_7 > Maxi_7 6 часов назад

      все рекорды, а также выиграл с первой попытки как её, так и кубок страны, так и главный трофей в карьере с невероятной конкуренцией - Лигу Чемпионов, сделав ТРЕБЛ в своём первом сезоне для команды, играя ключевую роль в её заслугах, играя на высочайшем уровне не 1 месяц... а 9!
      Что я могу сказать по этому поводу... если во всём вышеперечисленном вы не видите противоречий и катастрофического диссонанса и ужасающей диспропорции между этими достижениями, то у меня для вас плохие новости... значит вы либо: а) глор; б) не очень умный человек( мягко говоря), что в принципе касается и вышеупомянутого пункта "а"; в) у вас неизлечимое душевное заболевание...
      Ну и как вишенку на торте для всех адептов идеи - чм имеет решающее значение в результ

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      Рейтинг: +2531

      Maxi_7 > Maxi_7 6 часов назад

      в результатах голосования за ЗМ я добавлю немного фактов.
      2010 год - в общественности идёт спор - кто получит ЗМ - Снейдер(финалист чм) или Иньеста/Хави. Результат - обладатель ЗМ Лионель Месси за голы и личную статистику.
      2014 год - Мануэль Нойер демонстрирует фантастическую игру в сезоне в целом, который завершается победой на ЧМ. Результат - победа Криштиану Роналду за ЛЧ и личную статистику.
      2018 год - Невероятная игра Килиана Мбаппе на чм, которая принесла Франции победу на мундиале. Результат - победа Луки Модрича в виде перевеса в достижениях на клубном уровне...
      2023.......

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      Рейтинг: +225

      Sergicious > Maxi_7 5 часов назад

      Абсолютно умное, адекватное и очень объективное мнение.

      2
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      Рейтинг: +214

      ugc-gaming > Maxi_7 3 часа назад

      яростно плюсую за каждое твое слово, лень писать было, но на 100% написал бы тоже самое. Предлагаю тебе это дело оформить в отдельную статью

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      Рейтинг: +2531

      Maxi_7 > ugc-gaming 2 часа назад

      Да это прописные истины, что тут в статью то отдельную оформлять, ничего оригинального, но всё равно спасибо.

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      Рейтинг: +2406

      Fialet 9 часов назад

      ЧМ он выпросил, теперь может следующий каприз закатить, захочет 10 ЗМ.

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      Рейтинг: +15019

      playsh > Fialet 1 час назад

      Насчёт капризов Вы его попутали кое с кем,не так ли?Называть не стану,тоже классный футболист,но как человек звездится частенько.

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      Рейтинг: +2406

      Fialet > playsh 43 минуты назад

      Извините, но Роналду честнее, если у него и есть капризы, то о них он говорит прямо. А Меся гнёт свою линию втихаря.

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      Рейтинг: +15019

      playsh 10 часов назад

      Всё по делу - Месси лучший футболист планеты на сегодняшний день.Долго мы ещё будем ждать такого дриблёра,могущего на пятачке обыграть всех,кто там оказался.Ну вспомним,сколько он наколотил мячей со штрафных ударов,никого близко не стояло.С ассистами у него тоже всё в порядке,никогда не жадничал.Смею предположить,нам с Вами повезло,что мы видим его в живую.У него были хорошие учителя,Пеле и Марадона,спасибо им.

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      Рейтинг: +4976

      Oldtrafford83 12 часов назад

      Поздравление гному, но это уже точно его последний ЗМ, в 2024 возьмет черепашка, голубь Эрлинг или Джуд)

      1
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      Рейтинг: +694

      НикКин 12 часов назад

      Вот те на не может быть )))))))

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      Рейтинг: +2038

      Artemka444 12 часов назад

      И 9 и 10 дайте сразу ему!!!

      0
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      Рейтинг: +2038

      Artemka444 12 часов назад

      По факту заслуженных у него 5!!!

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      Рейтинг: +2531

      Maxi_7 > Artemka444 11 часов назад

      3. 2009, 2011, 2015. Это те годы, где он действительно в одно лицо практически выигрывал турниры для Барселоны, в частности ЛЧ.
      Остальные, вне всяких сомнений - 2010 - Снейдер, 2012 - Иньеста/Хави, 2019 - Ван Дэйк, 2020,2021 - Левандовски, 2023 - Де Брюйне,/Холланд.

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