Вспомним лучший матч в истории Лиги чемпионов – посмотрев его, Роман Абрамович решил купить «Челси»

Великий футбольный вечер на стадионе «Олд Траффорд».

Турнирная сетка свела в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити». Футбольный мир уже предвкушает очередной раунд (точнее – два раунда) великого противостояния. Холанд против Винисиуса, да Брюйне против Беллингема, Гвардиола против Анчелотти... это будет славная битва.

«Реал» и «Ман Сити» довольно часто встречаются в плей-офф главного евротурнира, история их соперничества включает немало ярчайших страниц. И все же сейчас, перед очередной дуэлью двух суперклубов, мне отчего-то вспоминается матч «Реала» с другой манчестерской командой. 21 год назад мадридцы выбили из турнира «Юнайтед», а ответная игра на арене «Олд Траффорд» вошла в историю как одна из самых захватывающих в истории Лиги чемпионов.

Тогда команды также бились за выход в полуфинал. Первый матч отгремел на «Сантьяго Бернабеу» 8 апреля. На этот раз «Реал» и «Ман Сити» сыграют в Мадриде 9 апреля. Ответная встреча 2003 года случилась 23 апреля (в текущем розыгрыше второй матч намечен на 17 число).

Я не буду проводить параллели между составами команд тогда и сейчас. Можно найти множество аналогий, схожих историй и всевозможных переплетений. Вот только зачем искать? Та шедевральная ответная встреча в Манчестере, безусловно, заслуживает того, чтобы о ней рассказали отдельно, как говорят о старом, множество раз пересмотренном любимом фильме. Тут и повод особый не нужен. Один-единственный матч, 90, или чуть больше, минут игрового времени. И так много сюжетов, так много интриг, так много людей, чья жизнь изменилась после просмотра этой футбольной драмы.

Первый матч в Мадриде завершился брутальной победой хозяев поля – 3:1. Рауль оформил дубль. Но в «ответке» испанец участия не принимал – он попал в больницу с острым приступом аппендицита. Дальше – операция, восстановление и просмотр игры по телевизору.

«МЮ» перед ответной встречей также лишился одного из своих лидеров. Пол Скоулз из-за травмы колена пропускал важнейший матч. Обычно хавбек играл в центре поля в паре с Хуаном Себастьяном Вероном. В стартовой расстановке Верон расположился под единственным нападающим – Руудом ван Нистелроем, а на флангах полузащиты действовали Райан Гиггз и (неожиданно!) Уле-Гуннар Сульшер. Обычно Фергюсон использовал норвежца в качестве «первого запасного» – форвард выходил на замену против подуставших защитников и забивал множество важных голов. Но в этот раз тренер усадил на скамейку Дэвида Бекхэма и выпустил Сульшера с первых минут. Отношения между Фергюсоном и «Спайсбоем» были к тому моменту изрядно подпорчены. За два месяца до ответного лиго-чемпионского матча Бекхэм напортачил в кубковой игре с «Арсеналом». В моменте с голом Сильвена Вильтора Бекс не отработал в обороне, и француз забил. Лондонцы тогда выиграли – 2:0, а Дэвид в раздевалке получил бутсой в бровь от разгневанного Фергюсона. Конфликт между тренером и игроком погасить не удалось, и шотландец объявил, что хавбек должен уйти.

Когда «Манчестер Юнайтед» пропустил первый гол от «Реала» на «Олд Траффорде», камера выхватила лицо Бекхэма: полузащитник выглядел печальным и даже растерянным. Счет открыл лучший нападающий мира Роналдо. Летом 2002 года бразилец триумфально выступил на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Кудесники мяча стали чемпионами, а «Зубастик» – лучшим бомбардиром турнира. Весной 2003-го СМИ чаще говорили не об игре Роналдо, а о его физической форме. Форварда критиковали за лишний вес. 11-й номер мадридцев отвечал на эти выпады шикарными голами. На 12 минуте Зидан отпасовал на Гути, тот бросил в прорыв Роналдо, нападающий мощно пробил в ближний угол ворот – Фабьен Бартез с ударом не справился.

Хозяева поля отыгрались незадолго до свистка на перерыв. Сульшер, находясь в штрафной соперника, изловчился и выполнил передачу на ван Нистелроя, и голландец забил в пустые ворота.

В начале второго тайма «галактикос» разыграли по-настоящему королевскую комбинацию. Зидан выдал гениальный проникающий пас на Роберто Карлоса, бразилец нашел в штрафной Роналдо, и «нарушитель спортивного режима» вновь забил. «МЮ» не сдавался. После одной из манчестерских атак защитник «Реала» Иван Эльгера срезал мяч в свои ворота. Случилось это на 53 минуте, а на 59-й «Зубастик» оформил хет-трик. Он забил невероятным по силе и точности ударом метров с 25-ти – точно в угол. Это был настолько неожиданный, дерзкий, чудесный выстрел, что зрители на «Олд Траффорде» устроили гениальному игроку овации.

А потом свою порцию аплодисментов получил Бекхэм. Самый стильный футболист мира вышел на замену вместо Верона и показал свою футбольную магию. На 71 минуте англичанин шикарно исполнил штрафной, закрутив мяч под самую перекладину – Икер Касильяс даже прыгать не стал и лишь развел руками: такие удары не берутся. А потом, в самой концовке матча, Бекс оформил дубль, затолкав мяч в ворота после очередной срезки от защитника «Реала».

«МЮ» победил – 4:3, но в полуфинал не вышел. По сумме двух матчей сильнее оказался Мадрид. После финального свистка Бекхэм обменялся футболками с Зиданом. Через три месяца англичанин и француз станут одноклубниками: летом 2003-го Дэвид перешел в «Реал», где провел 4 сезона.

За ответным матчем в Манчестере с трибун наблюдал Роман Абрамович. Легенда гласит: миллиардер был настолько потрясен увиденным, что решил инвестировать в футбол и вскоре выкупил контрольный пакет акций «Челси».

А еще в тот теплый апрельский вечер на «Олд Траффорд» пришел 5-летний Маркус Рашфорд. Это был его первый поход на футбол. Мальчишка проникся победной атмосферой, раз и навсегда решил болеть за «Манчестер Юнайтед» и спустя годы дебютировал за основной состав команды. Сейчас форварду 26 лет, он на протяжении всей своей карьеры выступает за «МЮ». В списке лучших бомбардиров в истории клуба Рэшфорд занимает 12-е место.

Друзья, смотрели ли вы тот самый матч? Какие воспоминания у вас связаны с игрой и ее участниками? За кого вы тогда болели?

Ждем ваших комментариев! И еще пишите: интересны ли вам статьи, посвященные большим футбольным сражениям прошлого. До встречи на «Бомбардире»!