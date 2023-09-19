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  • Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды

Лучшие ассистенты в истории футбола: есть Месси, Роналду и другие звезды

Бомбардиры – главные герои матчей. Поэтому в современном футболе авторы голевых передач часто остаются без порции славы. Но среди ассистентов есть собственный рейтинг, составленный по числу голевых передач за весь период карьеры. И он крайне мощный.

Кто лучший ассистент в истории футбола

Вот статистика от сайта Sportadda:

1. Лионель Месси («Интер Майами», США) – 390.

2. Томас Мюллер («Бавария», Германия) – 296.

3. Луис Суарес («Гремио», Бразилия) – 285.

4. Анхель Ди Мария («Бенфика», Португалия) – 277.

5. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия) – 268.

Возьмем, допустим, Лигу чемпионов – а кто лучший ассистент там

Критерий выбора такой: ЛЧ – главный кубковый турнир мира среди клубов. И вот статистика по ассистентам от официального сайта УЕФА:

1. Криштиану Роналду – 42.

2. Лионель Месси – 40.

3. Анхель Ди Мария – 38.

4. Неймар – 33.

5. Райан Гиггз – 31.

6. Хави – 30.

7. Карим Бензема – 29.

7. Андрес Иньеста – 29.

9. Кевин Де Брюйне – 28.

10. Томас Мюллер – 28.

В ближайшее время продвинуться по этому рейтингу есть только у Ди Марии, Де Брюйне и Мюллера. Они еще будут играть в Лиге чемпионов. Все остальные представители топ-10 рейтинга лучших ассистентов в истории ЛЧ либо завершили карьеры, либо продолжают играть за пределами Европы.

Почему Месси стал лучшим ассистентом? Он же всегда забивал голы

Не совсем так. Во всех клубах Месси доверяли много пространства и давали свободу на поле. Он буквально самостоятельно занимался и занимается развитием атак. Так было в и в «Барселоне», и в «ПСЖ» и в «Интере» из Майами. Пеп Гвардиола как-то объяснял его уникальный стиль игры:

«Почему Месси получает полный карт-бланш на поле? Потому что он уникальный игрок. Месси невероятен в плане завершения атак: все футболисты стараются вовремя организовать момент для него, это не секрет. Но Месси еще великолепен для создания моментов для соперников – его нельзя назвать жадным. Отсюда и прекрасная статистика».

Если рассматривать общую статистику Месси, то в национальных чемпионатах на взрослом уровне он всего лишь в четырех сезонах отдавал меньше 10 ассистов за сезон:

  • Сезон-2004/05 – отыграл всего 70 минут в 7 матчах. Это был первый его сезон за «Барсу»;

  • Сезон-2005/06 – первый стабильный сезон в «Барсе», он был запасным;

  • Сезон-2006/07 – стал все чаще появляться на поле в «Барселоне»;

  • Сезон-2023 – но в МЛС он только начал карьеру, так что, возможно, статистика станет лучше.

Сам Месси рассказывал: «Мне в целом без разницы, сколько голевых передач я отдам и сколько голов я забью. Я – командный игрок. Мне нужно заботиться о результатах нашего клуба. Если я не буду забивать, но при этом мои действия помогут одноклубникам побеждать, то я готов к этому».

Лига чемпионов Европа
Комментарии (2)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1695283959
У нас-Добровольский.
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Vermilion89
1739381484
Мистер ассист Озил где.
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