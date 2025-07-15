Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдeт на «Виндзор Парк». В первой игре «Шелбурн» минимально обыграл соперника – 1:0. Теперь «Линфилду» необходимо побеждать, чтобы пройти дальше. Домашняя форма команды может стать решающим фактором.

«Линфилд»

Североирландский клуб выиграл 5 последних домашних матчей, включая уверенную победу 4:0 над «Хаверфордвестом». В среднем забивает 1.4 мяча за игру и пропускает менее одного. У команды проблемы в выездных матчах, но на своeм поле она действует надeжно.

«Шелбурн»

Ирландцы стабильны в атаке: 7 голов за 5 встреч. Забивали в 4 последних матчах, но защита допускает ошибки – 5 пропущенных за 5 игр. Победа в первом матче даeт задел, но в гостях клуб играет менее убедительно.

Прогноз на матч

При активной игре «Линфилда» и форме «Шелбурна» в атаке стоит ждать голов с обеих сторон. Обе команды мотивированы, а статистика указывает на вероятный обмен мячами.

Вероятность захода – около 69%, потому что:

оба клуба забивают в среднем по 1.4 гола за матч;

«Линфилд» силeн дома и будет раскрываться;

«Шелбурн» забивал в 4 подряд играх, но пропускает почти в каждом матче.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.75