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«Линфилд» – «Шелбурн»: прогноз на матч 16 июля с 69% вероятностью захода ставки

15 июля 2025 12:00
Линфилд - Шелбурн
16 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.75
Ставка на обе забьют
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Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдeт на «Виндзор Парк». В первой игре «Шелбурн» минимально обыграл соперника – 1:0. Теперь «Линфилду» необходимо побеждать, чтобы пройти дальше. Домашняя форма команды может стать решающим фактором.

«Линфилд»

Североирландский клуб выиграл 5 последних домашних матчей, включая уверенную победу 4:0 над «Хаверфордвестом». В среднем забивает 1.4 мяча за игру и пропускает менее одного. У команды проблемы в выездных матчах, но на своeм поле она действует надeжно.

«Шелбурн»

Ирландцы стабильны в атаке: 7 голов за 5 встреч. Забивали в 4 последних матчах, но защита допускает ошибки – 5 пропущенных за 5 игр. Победа в первом матче даeт задел, но в гостях клуб играет менее убедительно.

Прогноз на матч

При активной игре «Линфилда» и форме «Шелбурна» в атаке стоит ждать голов с обеих сторон. Обе команды мотивированы, а статистика указывает на вероятный обмен мячами.

Вероятность захода – около 69%, потому что:

  • оба клуба забивают в среднем по 1.4 гола за матч;
  • «Линфилд» силeн дома и будет раскрываться;
  • «Шелбурн» забивал в 4 подряд играх, но пропускает почти в каждом матче.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.75

1.75
Ставка на обе забьют
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Шелбурн Линфилд
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