Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдeт на «Виндзор Парк». В первой игре «Шелбурн» минимально обыграл соперника – 1:0. Теперь «Линфилду» необходимо побеждать, чтобы пройти дальше. Домашняя форма команды может стать решающим фактором.
«Линфилд»
Североирландский клуб выиграл 5 последних домашних матчей, включая уверенную победу 4:0 над «Хаверфордвестом». В среднем забивает 1.4 мяча за игру и пропускает менее одного. У команды проблемы в выездных матчах, но на своeм поле она действует надeжно.
«Шелбурн»
Ирландцы стабильны в атаке: 7 голов за 5 встреч. Забивали в 4 последних матчах, но защита допускает ошибки – 5 пропущенных за 5 игр. Победа в первом матче даeт задел, но в гостях клуб играет менее убедительно.
Прогноз на матч
При активной игре «Линфилда» и форме «Шелбурна» в атаке стоит ждать голов с обеих сторон. Обе команды мотивированы, а статистика указывает на вероятный обмен мячами.
Вероятность захода – около 69%, потому что:
- оба клуба забивают в среднем по 1.4 гола за матч;
- «Линфилд» силeн дома и будет раскрываться;
- «Шелбурн» забивал в 4 подряд играх, но пропускает почти в каждом матче.
Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.75