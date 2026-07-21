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  • «Ларн» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

«Ларн» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

21 июля, 20:50
Ларн
21.07.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Црвена Звезда
26' Б. Дуарте (П) 55' В. Костов 67' Б. Дуарте 85' М. Чам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
11
Шон Грэм
ЛЗ
3
Мэтт Ридли
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
26
Дэн Бент
ОП
15
Райан Доэрти
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
22
Jordan McEneff
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
25
Страхиня Эракович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
22
Василие Костов
АП
4
Мирко Иванич
АП
17
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ларн
31
Daniel Collett
ВР
36
Dylan Graham
ВР
47
James Simpson
ЦЗ
2
Logan Wallace
ЦЗ
19
K. O'Hara
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Црвена Звезда
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
10
Александар Катай
ЛВ
14
Осман Букари
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Джей Энем
ЦФ
4-1-4-2
11
Грэм
3
Ридли
4
Доннелли
23
Косгров
26
Бент
15
Доэрти
25
22
6
Галлахер
30
Ласти
1
Фергюсон
4-1-2-3
1
Матеус
66
Соль
25
Эракович
13
Велькович
23
Тикнизян
15
Абу Фани
22
Костов
4
Иванич
75
Лоизу
21
Элшник
17
Дуарте
25
47
47
25
15
Доэрти
2
2
15
Доэрти
22
9
О'Нилл
9
О'Нилл
22
22
Костов
70
Чам
70
Чам
22
Костов
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
75
Лоизу
14
Букари
14
Букари
75
Лоизу
15
Абу Фани
7
Арнаутович
7
Арнаутович
15
Абу Фани
17
Дуарте
9
Энем
9
Энем
17
Дуарте
Остались в запасе
Ларн
Црвена Звезда
31
Daniel Collett
ВР
36
Dylan Graham
ВР
19
K. O'Hara
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Главный тренер
Тьернан Линч
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Daniel Collett
ВР
36
Dylan Graham
ВР
19
K. O'Hara
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Остались в запасе
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ларн - Црвена Звезда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ларн» против «Црвены Звезды», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ларн»«Црвена Звезда»

«Ларн» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Црвена Звезда Ларн
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