21.07.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 4
Завершен
Составы команд
Ларн
Ларн
4-1-4-2
11
Грэм
3
Ридли
4
Доннелли
23
Косгров
26
Бент
15
Доэрти
25
22
6
Галлахер
30
Ласти
1
Фергюсон
4-1-2-3
1
Матеус
66
Соль
25
Эракович
13
Велькович
23
Тикнизян
15
Абу Фани
22
Костов
4
Иванич
75
Лоизу
21
Элшник
17
Дуарте
25
47
47
25
15
Доэрти
2
2
15
Доэрти
22
9
О'Нилл
9
О'Нилл
22
22
Костов
70
Чам
70
Чам
22
Костов
4
Иванич
10
Катай
10
Катай
4
Иванич
75
Лоизу
14
Букари
14
Букари
75
Лоизу
15
Абу Фани
7
Арнаутович
7
Арнаутович
15
Абу Фани
17
Дуарте
9
Энем
9
Энем
17
Дуарте
Остались в запасе
Ларн
Црвена Звезда
31
Daniel Collett
ВР
36
Dylan Graham
ВР
19
K. O'Hara
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Главный тренер
Тьернан Линч
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
31
Daniel Collett
ВР
36
Dylan Graham
ВР
19
K. O'Hara
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
Остались в запасе
50
Savo Radanović
ВР
77
Иван Гутеша
ВР
27
Matej Strika
ЦЗ
30
Франклин Тебо
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
8
K. Balov
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Ларн - Црвена Звезда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ларн» против «Црвены Звезды», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ларн» – «Црвена Звезда»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»