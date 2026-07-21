Смотреть прямую трансляцию матча «Ларн» против «Црвены Звезды», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 22:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».