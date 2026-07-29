Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Ларна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 21:00 по московскому времени.

Матч будет транслировать «Fonbet».