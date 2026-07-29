Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Црвена Звезда» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

«Црвена Звезда» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

29 июля, 19:50
Црвена Звезда
29.07.2026, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Ларн
3' А. Катай 45+4' М. Арнаутович 49' Л. Лоизу 60' М. Арнаутович 79' О. Букари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
1
Матеус
ВР
30
Франклин Тебо
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
27
Matej Strika
ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ларн
11
Шон Грэм
ЛЗ
3
Мэтт Ридли
ЦЗ
4
Аарон Доннелли
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
5
Дэн Бент
ОП
22
Jordan McEneff
ЦП
15
Райан Доэрти
ЦП
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
19
K. O'Hara
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
55
D. Saric
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
8
K. Balov
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Осман Букари
ПВ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Ларн
36
Dylan Graham
ВР
47
Джеймс Симпсон
ЛЗ
2
Logan Wallace
ЦЗ
17
J. Ukek
ЦП
9
Пол О'Нилл
ЦФ
45
Montel Gibson
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
7
Конор МакКендри
РФ
4-2-2-2
1
Матеус
30
Тебо
13
Велькович
27
7
Соль
15
Абу Фани
33
Крунич
10
Катай
70
Чам
7
Арнаутович
75
Лоизу
4-1-4-2
23
Косгров
3
Ридли
4
Доннелли
11
Грэм
5
Бент
15
Доэрти
6
Галлахер
25
22
1
Фергюсон
19
27
71
Тикнизян
71
Тикнизян
27
7
Соль
24
Станкович
24
Станкович
7
Соль
15
Абу Фани
4
Иванич
4
Иванич
15
Абу Фани
75
Лоизу
14
Букари
14
Букари
75
Лоизу
33
Крунич
21
Элшник
21
Элшник
33
Крунич
15
Доэрти
47
Симпсон
47
Симпсон
15
Доэрти
22
2
2
22
9
О'Нилл
9
О'Нилл
11
Грэм
45
45
11
Грэм
25
7
МакКендри
7
МакКендри
25
Остались в запасе
Црвена Звезда
Ларн
77
Иван Гутеша
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
55
D. Saric
ЦП
8
K. Balov
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
36
Dylan Graham
ВР
17
J. Ukek
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
55
D. Saric
ЦП
8
K. Balov
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
36
Dylan Graham
ВР
17
J. Ukek
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Црвена Звезда - Ларн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Ларна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда»«Ларн»

«Црвена Звезда» – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ларн Црвена Звезда
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
19
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+