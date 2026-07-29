29.07.2026, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Составы команд
Црвена Звезда
Црвена Звезда
4-2-2-2
1
Матеус
30
Тебо
13
Велькович
27
7
Соль
15
Абу Фани
33
Крунич
10
Катай
70
Чам
7
Арнаутович
75
Лоизу
4-1-4-2
23
Косгров
3
Ридли
4
Доннелли
11
Грэм
5
Бент
15
Доэрти
6
Галлахер
25
22
1
Фергюсон
19
27
71
Тикнизян
71
Тикнизян
27
7
Соль
24
Станкович
24
Станкович
7
Соль
15
Абу Фани
4
Иванич
4
Иванич
15
Абу Фани
75
Лоизу
14
Букари
14
Букари
75
Лоизу
33
Крунич
21
Элшник
21
Элшник
33
Крунич
15
Доэрти
47
Симпсон
47
Симпсон
15
Доэрти
22
2
2
22
9
О'Нилл
9
О'Нилл
11
Грэм
45
45
11
Грэм
25
7
МакКендри
7
МакКендри
25
Остались в запасе
Црвена Звезда
Ларн
77
Иван Гутеша
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
55
D. Saric
ЦП
8
K. Balov
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
36
Dylan Graham
ВР
17
J. Ukek
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
45
Стефан Гудель
ЦЗ
55
D. Saric
ЦП
8
K. Balov
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
Остались в запасе
36
Dylan Graham
ВР
17
J. Ukek
ЦП
14
Benji Magee
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Црвена Звезда - Ларн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Црвена Звезда» против «Ларна», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»