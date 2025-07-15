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Прогноз на точный счёт матча «Линфилд» – «Шелбурн»: Лига чемпионов, 16 июля 2025

15 июля 2025 10:46
Линфилд - Шелбурн
16 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
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16 июля в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линфилдом» и «Шелбурном». Ирландская команда выиграла первую встречу со счeтом 1:0, но теперь ей предстоит выдержать давление на выезде. «Линфилд» попытается использовать фактор своего поля, чтобы переломить ход противостояния.

«Линфилд»

Североирландцы стабильно выступают дома: 5 побед подряд на своeм поле говорят о высокой уверенности команды в родных стенах. Несмотря на поражение в первом матче, «Линфилд» умеет качественно использовать моменты и прессинговать соперника. За последние 5 игр команда забила 7 мячей при 4 пропущенных – это солидный баланс. Проблемой остаeтся реализация моментов в выездных матчах, но дома «Линфилд» куда агрессивнее и эффективнее в атаке.

«Шелбурн»

Команда из Ирландии удивила в первой встрече, одержав минимальную победу. В последних 5 матчах «Шелбурн» стабильно забивает (7 мячей) и показывает достойную выносливость в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру. Однако на выезде клуб играет менее надeжно – 4 пропущенных мяча в 3 последних гостевых встречах. Атака у «Шелбурна» мобильная, но без ярко выраженного бомбардира.

Факты о командах

«Линфилд»

  • Победная серия из 5 домашних матчей подряд.
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивал минимум 2 мяча в 3 из 4 последних матчей дома.

«Шелбурн»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивает в 4 матчах подряд.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Шелбурн
1 : 0
09.07.2025
Линфилд

Прогноз на матч

«Линфилд» обязан идти вперeд с первых минут, ведь нужно отыгрывать дефицит в счeте. Команда уверенно действует дома и вполне способна навязать высокий темп. «Шелбурн» не будет закрываться, ведь одна результативная атака может решить всe в их пользу. Но в Белфасте хозяева выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Линфилда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Линфилда» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Победа «Линфилда» – коэффициент 2.15

6.00
Точный счёт 2:1 в пользу «Линфилда»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Шелбурн Линфилд
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