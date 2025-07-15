16 июля в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Линфилдом» и «Шелбурном». Ирландская команда выиграла первую встречу со счeтом 1:0, но теперь ей предстоит выдержать давление на выезде. «Линфилд» попытается использовать фактор своего поля, чтобы переломить ход противостояния.

«Линфилд»

Североирландцы стабильно выступают дома: 5 побед подряд на своeм поле говорят о высокой уверенности команды в родных стенах. Несмотря на поражение в первом матче, «Линфилд» умеет качественно использовать моменты и прессинговать соперника. За последние 5 игр команда забила 7 мячей при 4 пропущенных – это солидный баланс. Проблемой остаeтся реализация моментов в выездных матчах, но дома «Линфилд» куда агрессивнее и эффективнее в атаке.

«Шелбурн»

Команда из Ирландии удивила в первой встрече, одержав минимальную победу. В последних 5 матчах «Шелбурн» стабильно забивает (7 мячей) и показывает достойную выносливость в обороне, пропуская в среднем 1 гол за игру. Однако на выезде клуб играет менее надeжно – 4 пропущенных мяча в 3 последних гостевых встречах. Атака у «Шелбурна» мобильная, но без ярко выраженного бомбардира.

Факты о командах

«Линфилд»

Победная серия из 5 домашних матчей подряд.

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр).

Забивал минимум 2 мяча в 3 из 4 последних матчей дома.

«Шелбурн»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите (последние 5 игр).

Забивает в 4 матчах подряд.

Прогноз на матч

«Линфилд» обязан идти вперeд с первых минут, ведь нужно отыгрывать дефицит в счeте. Команда уверенно действует дома и вполне способна навязать высокий темп. «Шелбурн» не будет закрываться, ведь одна результативная атака может решить всe в их пользу. Но в Белфасте хозяева выглядят предпочтительнее.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Линфилда».

Рекомендованные ставки: