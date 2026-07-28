Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и североирландским «Ларном» пройдет 29 июля 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич». Первая встреча завершилась разгромом гостей со счетом 4:0, что практически гарантирует хозяевам выход в следующий раунд. «Црвена Звезда» подходит к игре в отличной форме – три победы подряд, мощная атака (3.00 гола в среднем за последние пять матчей) и стабильная результативность (забивает в девяти последних встречах). «Ларн», напротив, после разгрома выглядит обреченным, хотя в целом не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Сможет ли североирландский клуб реабилитироваться за поражение и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Црвена Звезда» продолжит свое доминирование и оформит еще одну разгромную победу? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Црвена Звезда» подходит к ответной игре с огромным преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в девяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 3.00 гола, пропуская 1.20. В первом матче сербский гранд разгромил «Ларн» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на «Райко Митич» должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам. «Црвена Звезда» имеет подавляющее преимущество в классе, и даже при экономии сил они способны забить как минимум два-три мяча. В чемпионате Сербии команда уверенно обыграла «Войводину» (3:1) и разгромила «Мачву» (5:0), что подтверждает их высокую готовность.

«Ларн» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Североирландский клуб пропустил четыре мяча и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 1.20 гола. В атаке «Ларн» действует скромно – в среднем 1.20 гола за игру, и против организованной обороны «Црвены Звезды» им будет крайне сложно забить даже один гол. В еврокубках они уже прошли «Тре Фиори», но против такого соперника их сил оказалось недостаточно. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть четыре мяча в Белграде – задача нереальная, особенно против команды, которая забивает в каждом матче.

С учетом всех факторов победа «Црвены Звезды» с разницей как минимум в три мяча является безальтернативным исходом. Хозяева могут не играть на полную мощь, но их класс и домашняя поддержка должны позволить им уверенно победить, даже если они пропустят гол престижа. «Ларн» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» со счетом 4:0, что дает сербам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Црвены Звезды» (три победы подряд, 3.00 гола за игру) и слабость атаки «Ларна» (1.20 гола) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Ларн» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, но против такого уровня соперника их серия вряд ли поможет.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 4 Забитых мячей 0 4 В среднем за матч 0 4:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига чемпионов, 2 раунд Ларн 0 : 4 Црвена Звезда Лига чемпионов, 2 раунд Ларн 0 : 4 Црвена Звезда

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Црвены Звезды» с разницей как минимум в три мяча над «Ларном» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сербский гранд имеет подавляющее преимущество в атаке, форме и классе, тогда как североирландский клуб не может похвастаться стабильностью в нападении и выглядит обреченным после разгрома в первом матче. Учитывая, что «Црвена Звезда» забивает в среднем 3.00 гола за матч, а «Ларн» пропускает 1.20, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться разгрома. Ставка на победу «Црвены Звезды» с форой (-2.5) за 1.60 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Црвеной Звездой» и «Ларном» состоится 29 июля 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.