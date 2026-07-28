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«Црвена Звезда» – «Ларн»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

28 июля 2026 10:21
Црвена Звезда - Ларн
29 июл. 2026, среда 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.60
Победа «Црвены Звезды» с форой (-2.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и североирландским «Ларном» пройдет 29 июля 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич». Первая встреча завершилась разгромом гостей со счетом 4:0, что практически гарантирует хозяевам выход в следующий раунд. «Црвена Звезда» подходит к игре в отличной форме – три победы подряд, мощная атака (3.00 гола в среднем за последние пять матчей) и стабильная результативность (забивает в девяти последних встречах). «Ларн», напротив, после разгрома выглядит обреченным, хотя в целом не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. Сможет ли североирландский клуб реабилитироваться за поражение и навязать борьбу фавориту на его поле, или «Црвена Звезда» продолжит свое доминирование и оформит еще одну разгромную победу? Кто окажется сильнее в этом очевидно неравном противостоянии и почему ответный матч может стать формальностью?

Кто победит в матче

«Црвена Звезда» подходит к ответной игре с огромным преимуществом и в отличной форме. Команда побеждает в трех последних матчах, забивает в девяти последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 3.00 гола, пропуская 1.20. В первом матче сербский гранд разгромил «Ларн» на его поле, показав полное превосходство как в атаке, так и в обороне. Домашняя поддержка на «Райко Митич» должна помочь сохранить концентрацию, даже если тренерский штаб решит дать отдых лидерам. «Црвена Звезда» имеет подавляющее преимущество в классе, и даже при экономии сил они способны забить как минимум два-три мяча. В чемпионате Сербии команда уверенно обыграла «Войводину» (3:1) и разгромила «Мачву» (5:0), что подтверждает их высокую готовность.

«Ларн» после разгрома в первом матче находится в тяжелой психологической ситуации. Североирландский клуб пропустил четыре мяча и показал слабость защиты, которая в среднем за последние пять игр пропускает 1.20 гола. В атаке «Ларн» действует скромно – в среднем 1.20 гола за игру, и против организованной обороны «Црвены Звезды» им будет крайне сложно забить даже один гол. В еврокубках они уже прошли «Тре Фиори», но против такого соперника их сил оказалось недостаточно. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Отыграть четыре мяча в Белграде – задача нереальная, особенно против команды, которая забивает в каждом матче.

С учетом всех факторов победа «Црвены Звезды» с разницей как минимум в три мяча является безальтернативным исходом. Хозяева могут не играть на полную мощь, но их класс и домашняя поддержка должны позволить им уверенно победить, даже если они пропустят гол престижа. «Ларн» вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче «Црвена Звезда» разгромила «Ларн» со счетом 4:0, что дает сербам колоссальное психологическое преимущество. Текущая форма «Црвены Звезды» (три победы подряд, 3.00 гола за игру) и слабость атаки «Ларна» (1.20 гола) указывают на то, что хозяева должны уверенно победить и в ответной встрече. «Ларн» не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, но против такого уровня соперника их серия вряд ли поможет.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 2 раунд
Ларн
0 : 4
21.07.2026
Црвена Звезда
Лига чемпионов, 2 раунд
Ларн
0 : 4
21.07.2026
Црвена Звезда

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Црвена Звезда
1
Матеус Силва
ВР
23
Наир Тикнизян
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
25
Стефан Гудель
ЦЗ
66
Ен-Во Соль
ПЗ
4
Мирко Иванич
ЦП
22
Василие Костов
ЦП
15
Мохаммад Абу-Фани
ЦП
21
Тими Элшник
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦП
17
Бруно Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Ларн
1
Рохан Фергюсон
ВР
4
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Matthew Paul Ridley
ЦЗ
26
Дэн Бент
ЦЗ
23
Томас Косгроув
ПЗ
11
Шон Грэм
ЦП
6
Кристофер Галлахер
ЦП
15
Ронан Доэрти
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦФ
30
Мэттью Ласти
ЦФ
22
Джордан Макэнефф
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
4-5-1
1
Силва
23
Тикнизян
13
Велькович
25
Гудель
66
Соль
22
Костов
15
Абу-Фани
21
Элшник
75
Лоизу
4
Иванич
17
Дуарте
4-3-3
1
Фергюсон
23
Косгроув
3
Ridley
26
Бент
4
Доннелли
11
Грэм
6
Галлахер
15
Доэрти
22
Макэнефф
30
Ласти
25
Sloan
Остались в запасе
Црвена Звезда
Ларн
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Тьернан Линч

Прогноз на победителя

Мы ожидаем уверенной победы «Црвены Звезды» с разницей как минимум в три мяча над «Ларном» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сербский гранд имеет подавляющее преимущество в атаке, форме и классе, тогда как североирландский клуб не может похвастаться стабильностью в нападении и выглядит обреченным после разгрома в первом матче. Учитывая, что «Црвена Звезда» забивает в среднем 3.00 гола за матч, а «Ларн» пропускает 1.20, хозяева должны реализовать свое преимущество и добиться разгрома. Ставка на победу «Црвены Звезды» с форой (-2.5) за 1.60 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Црвеной Звездой» и «Ларном» состоится 29 июля 2026 года в Белграде на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Црвена Звезда» – «Ларн»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

1.60
Победа «Црвены Звезды» с форой (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Ларн Црвена Звезда
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