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«Шелбурн» – «Линфилд»: прогноз на матч 9 июля с 65% вероятностью захода ставки

08 июля 2025 10:04
Шелбурн - Линфилд
09 июл. 2025, среда 21:45 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.78
Победа Линфилда с форой (0)
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В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ирландский «Шелбурн» принимает североирландский «Линфилд». Обе команды демонстрируют результативный футбол, однако у гостей более стабильная игра и историческое преимущество в очных встречах.

«Шелбурн»

Команда забивает в 3 матчах подряд и недавно разгромила «Корк Сити» (3:1). В то же время оборона даeт сбои – 4 матча с пропущенными мячами подряд. Средняя результативность – 1.4 гола за игру, но команда нестабильна против топов.

«Линфилд»

Гости выиграли три из пяти последних матчей, включая 4:0 над «Хаверфордвест Каунти». «Линфилд» забивает в 8 из 10 матчей, при этом надeжен в обороне – всего 0.8 пропущенных за игру. В личных встречах команда трижды кряду не пропускала от «Шелбурна».

Прогноз на матч

«Линфилд» лучше организован и сильнее в обеих фазах. Стабильность гостей в атаке и их умение держать «сухо» против «Шелбурна» делают их фаворитом в первом матче.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • «Линфилд» не пропускает от «Шелбурна» в 3 очных матчах
  • забивает в 8 из 10 последних игр
  • оборона «Шелбурна» пропускает в 4 играх подряд

Рекомендация: победа Линфилда с форой (0) – коэффициент 1.78

1.78
Победа Линфилда с форой (0)
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Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов Линфилд Шелбурн
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