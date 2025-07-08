В первом раунде квалификации Лиги чемпионов ирландский «Шелбурн» принимает североирландский «Линфилд». Обе команды демонстрируют результативный футбол, однако у гостей более стабильная игра и историческое преимущество в очных встречах.

«Шелбурн»

Команда забивает в 3 матчах подряд и недавно разгромила «Корк Сити» (3:1). В то же время оборона даeт сбои – 4 матча с пропущенными мячами подряд. Средняя результативность – 1.4 гола за игру, но команда нестабильна против топов.

«Линфилд»

Гости выиграли три из пяти последних матчей, включая 4:0 над «Хаверфордвест Каунти». «Линфилд» забивает в 8 из 10 матчей, при этом надeжен в обороне – всего 0.8 пропущенных за игру. В личных встречах команда трижды кряду не пропускала от «Шелбурна».

Прогноз на матч

«Линфилд» лучше организован и сильнее в обеих фазах. Стабильность гостей в атаке и их умение держать «сухо» против «Шелбурна» делают их фаворитом в первом матче.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

«Линфилд» не пропускает от «Шелбурна» в 3 очных матчах

забивает в 8 из 10 последних игр

оборона «Шелбурна» пропускает в 4 играх подряд

Рекомендация: победа Линфилда с форой (0) – коэффициент 1.78