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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Линкольн - Ларн
Линкольн - Ларн: обзор матча 22 августа 2024
Линкольн
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ларн
23'
К. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Линкольн - Ларн
73'
Замена
J. McEneff
️️️️
Ш. Вонт
Желтая карточка
Г. Торилья
69'
Замена
V. Villacañas Morales
️️️️
К. Гомес
66'
Желтая карточка
Т. Де Барр
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Гомес
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
21
Нано
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
23
Джо
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
9
Кике Гомес
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Ларн
18
Киан Болджер
ЦЗ
2
Шон Вонт
ЦЗ
15
Levi Ives
ЦЗ
23
Томас Косгров
ПЗ
6
Крис Галлахер
ЦП
25
Dylan Sloan
ЦП
11
Шон Грэм
ЦП
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
29
Энди Райан
ЦФ
6
J. Thomson
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Линкольн
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
4
Николас Позо
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
Ларн
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
21
Michael Glynn
ЦЗ
22
Jordan McEneff
ЦП
34
Oisin Devlin
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
3-2-2-2
1
Гарсия
23
6
Лопеш
20
Бритто
15
5
Айю
22
Торилья
18
Гарсия
11
Де Барр
9
Гомес
4-3-4
23
Косгров
2
Вонт
15
18
Болджер
6
Галлахер
25
11
Грэм
6
29
Райан
30
Ласти
1
Фергюсон
9
Гомес
70
70
9
Гомес
2
Вонт
22
22
2
Вонт
Остались в запасе
Линкольн
Ларн
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
4
Николас Позо
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
21
Michael Glynn
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
4
Николас Позо
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
7
Ли Кашаро
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Остались в запасе
36
Dylan Graham
ВР
5
Baris Altintop
ЦЗ
21
Michael Glynn
ЦЗ
34
Oisin Devlin
ЦП
7
Конор МакКендри
ЦФ
9
Пол О'Нилл
ЦФ
14
Benji Magee
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Линкольн - Ларн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 4 тур
Баллимина Юнайтед
- : -
01.12.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
1 : 1
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Алгарве
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