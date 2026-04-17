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Расписание матчей
Северная Ирландия. Премьершип
Гленторан - Ларн
Гленторан - Ларн: обзор матча 17 апреля 2026
Гленторан
17.04.2026, пятница, 21:45
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
0 : 0
Завершен
Ларн
Матч
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Статистика матча Гленторан - Ларн
2
2
Красные карточки
0
0
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2
2
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Гленторан
Ларн
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
«Динамо» Минск – «Ларн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
2024.12.12 19:35
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Гленторан
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Гленторан
5 : 0
11.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Линфилд
0 : 2
11.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Гленторан
5 : 0
11.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Клифтонвилл
1 : 2
07.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленторан
1 : 1
28.03.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Линфилд
0 : 2
11.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Ларн
1 : 4
07.04.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Ларн
2 : 0
28.03.2026
Клифтонвилл
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