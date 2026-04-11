Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гленторан - Данганнон Свифтс: обзор матча 11 апреля 2026

Гленторан
11.04.2026, суббота, 17:00
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
5 : 0
Завершен
Данганнон Свифтс
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Гленторан - Данганнон Свифтс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
Стэнгмор Парк
Новости команд
Все
Гленторан
Данганнон Свифтс
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола
2021.10.17 10:15
6
В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры
2019.01.13 09:45
«Дангэннон Свифтс» – «Вадуц»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:24
«Вадуц» – «Данганнон Свифтс»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.50
2025.07.23 09:16
Больше новостей
Последние матчи
Все
Гленторан
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Линфилд
3 : 1
12.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Колрейн
6 : 2
25.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Гленторан
0 : 0
17.04.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 36 тур
Гленторан
5 : 0
11.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 35 тур
Клифтонвилл
1 : 2
07.04.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 34 тур
Гленторан
1 : 1
28.03.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Линфилд
3 : 1
12.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, Переходные матчи
Клифтонвилл
1 : 2
09.05.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 1/4 финала за место в ЛК
Данганнон Свифтс
3 : 1
06.05.2026
Каррик Рейнджерс
Северная Ирландия. Премьершип, 38 тур
Ларн
8 : 0
25.04.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 37 тур
Клифтонвилл
1 : 0
18.04.2026
Данганнон Свифтс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 