В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры

Голкипер «Гленторана» Эллиот Моррис в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии против «Института» (2:0) забил гол со своей половины поля.

Эпизод произошел на 10-й минуте игры, 37-летний вратарь забил прямым ударом со штрафного.

Моррис провел 723-й матч за «Гленторан». Для голкипера этот гол стал первым в карьере.

«Гленторан» занимает восьмой место в турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии.

Клуб 23 раза становился чемпионом страны.