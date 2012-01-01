В Северной Ирландии 37-летний вратарь забил гол со своей половины. Это его первый забитый мяч за 723 игры

Голкипер «Гленторана» Эллиот Моррис в матче 25-го тура чемпионата Северной Ирландии против «Института» (2:0) забил гол со своей половины поля.
Эпизод произошел на 10-й минуте игры, 37-летний вратарь забил прямым ударом со штрафного.
Моррис провел 723-й матч за «Гленторан». Для голкипера этот гол стал первым в карьере.
- «Гленторан» занимает восьмой место в турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии.
- Клуб 23 раза становился чемпионом страны.
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— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) 12 января 2019 г.