Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола

Накануне в матче девятого тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Колрейном» (2:2) красную карточку получил вратарь хозяев Аарон Маккари. Это случилось на 80-й минуте после пропущенного им гола, когда счет стал 2:2.

Причиной удаления стало нападение Маккари на своего защитника. Вратарь посчитал партнера виновным в пропущенном мяче.

«Is there trouble in the dressing room? Absolutely not.»@Glentoran boss Mick McDermott says «there's no news» after goalkeeper Aaron McCarey was sent-off for striking team-mate Bobby Burns.Full interview #bbcfootball #BBCIrishPrem