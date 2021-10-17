Вратарь североирландского «Гленторана» получил красную за нападение на своего защитника после пропущенного гола

Накануне в матче девятого тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Колрейном» (2:2) красную карточку получил вратарь хозяев Аарон Маккари. Это случилось на 80-й минуте после пропущенного им гола, когда счет стал 2:2.

Причиной удаления стало нападение Маккари на своего защитника. Вратарь посчитал партнера виновным в пропущенном мяче.

После игры главный тренер «Гленторана» Мик МакДермотт заверил, что в раздевалке проблем нет.

заверил, что в раздевалке проблем нет. Маккари 29 лет, он стоит 125 тысяч евро.

«Гленторан» идет в чемпионате на 6-м месте.